Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole” . La settimana che andrà dal 3 al 7 giugno, sarà una settimana ricca di colpi di scena. Il primo tra tutti sarà il rifiuto di Mariella alla proposta di matrimonio di Guido. Anche Alex sarà al centro delle scene in quanto si mostrerà decisa ad occupare il posto lasciato vacante in terrazza, ma oltre alla titubanza degli abitanti dell’appartamento dovrà fare i conti anche con sua madre e la sua sorellina Mia.

Sul versante affaristico ci saranno da un lato Marina contro Alberto, la quale cercherà di metterlo all’angolo grazie all’aiuto di Clara e dall’altro Roberto e i coniugi Sartori alle prese con l’interessante progetto di Ferri. Anche Patrizio sarà centrale durante questa settimana in quanto dovrà fare i conti con la sua gelosia nei confronti di Rossella che si mostrerà sempre più vicina ad un soggetto alquanto pericoloso.

Giovedì 6 giugno, la puntata non andrà in onda e pertanto il giorno 5 giugno, saranno trasmessi due episodi.

Un posto al sole dal 3 al 7 giugno

Patrizio sarà alle prese con la gelosia nei confronti della sua ex

Filippo incuriosito e affascinato dal prospetto di chartering di Roberto faticherà molto nel prendere una decisione in merito alla sua collaborazione per la realizzazione del progetto. Marina stanca del comportamento di Alberto e dopo aver avuto una nuova discussione con l’uomo, metterà in atto un piano per toglierlo definitivamente dal suoi piedi. Patrizio amareggiato dopo aver parlato con Rossella, si mostrerà parecchio deluso dopo aver appreso che la ragazza vuole intrattenere con lui solo un semplice rapporto di amicizia.

Il giovane Giordano, ancora innamorato della Graziani, finirà per cacciarsi nuovamente nei guai a causa della sua gelosia per la donna sempre più vicina ad una persona poco raccomandabile.

Clara rischierà di far saltare il piano di Martina Giordano ai danni di Alberto

Marina determinata a far fuori Alberto con ogni mezzo porterà avanti con decisione il suo piano, ma i sensi di colpa di Clara rischieranno di far fallire il suo obiettivo. Alex si mostrerà ancora in difficoltà a raggiungere il vulcano in orario e casualmente scoprirà che alla Terrazza cercano un nuovo inquilino.

Salvatore deciderà di fissare un incontro con Michele per chiedergli di fare da padrino a Lorenzo, ma il loro incontro prenderà una piega ambigua e del tutto inaspettata. Alberto cercherà di spingere Marina ad allargare il suo giro di affari ai cantieri proponendole di mettere in atto lo stesso progetto di chartering ideato da Ferri. Alex dopo aver proposto la sua candidatura come coinquilina agli abitanti della terrazza, aspetterà con trepidante attesa la loro decisione.

Guido, accortosi dell’equivoco tra Michele e Sasà deciderà di aiutarli a risolvere la situazione e a sorpresa si dichiarerà pronto a sposare Mariella. Prima di fare la sua proposta alla donna però deciderà di confrontarsi con Assunta. Alex felice di essere diventata la nuova coinquilina degli abitanti della terrazza dovrà comunicare la notizia a sua madre e alla sua piccola sorellina Mia che si dimostrerà un vero peperino. Filippo e Serena decideranno di unirsi a Roberto per visionare il molo da cui intende far partire il suo progetto e sarà proprio durante quella visita che entrambi si renderanno conto di quanto Roberto sia affascinato e preso dal suo nuovo progetto imprenditoriale.

Guido verrà deluso amaramente dalla sua compagna che non accetterà la sua proposta

Guido cadrà nello sconforto dopo che Mariella Altieri rifiuterà la sua proposta di matrimonio. La donna però in seguito al rifiuto si farà prendere dal panico e si sentirà in colpa per non aver rivelato la verità all’uomo che ama. Alex dopo uno scontro con sua sorella comincerà a non essere più sicura della decisione di voler andare a vivere a Posillipo nonostante la vicinanza e il conforto di Vittorio. Arriva il giorno della partenza per il parco giochi, ma un imprevisto con Jimmy rischierà di mandare a monte il progetto del viaggio al parco divertimenti.