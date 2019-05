Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 3 al 7 giugno ci riserveranno molti colpi di scena. Al centro delle trame ritroveremo Patrizio e Rossella con quest'ultima che sarà decisa a preservare l'amicizia con lui e Marina che, dopo una discussione con Alberto, troverà la soluzione perfetta per liberarsi di lui. Ecco cosa accadrà nel dettaglio.

Upas spoiler

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, come ci rivelano le anticipazioni, vedremo che Filippo non saprà se farsi coinvolgere o meno dal progetto imprenditoriale che Roberto continuerà a portare avanti mentre Rossella cercherà di preservare l'amicizia con Patrizio.

Pubblicità

Pubblicità

Purtroppo quest'ultimo continuerà ad essere innamorato di lei e verrà colto da un'improvvisa gelosia nei confronti di un personaggio abbastanza pericoloso.

Marina, intanto, continuerà a non tollerare l'atteggiamento di Alberto per cui sarà decisa più che mai a portare avanti il piano contro di lui grazie all'appoggio di Clara. Quest'ultima, però, inizierà ad avere profondi sensi di colpa nei confronti del Palladini per cui il piano della Giordano sarà in bilico.

Anticipazioni Un posto al sole: Guido chiede a Mariella di sposarlo

Le anticipazioni ci raccontano, inoltre, che la povera Alex continuerà ad avere difficoltà ad arrivare puntuale al caffè Vulcano per cui, quando scoprirà che alla Terrazza c'è una stanza libera, si proporrà come inquilina. Vedremo infine che Cerruti deciderà di incontrare Michele per chiedere al giornalista di fare da padrino al piccolo Lollo. Purtroppo, però, quando i due si incontreranno tra di loro vi sarà un divertente equivoco.

Marina ed il chartering turistico

Gli spoiler di Upas dal 3 al 7 giugno ci rivelano che Alberto cercherà di spingere Marina ad ampliare le attività dei Cantieri con il chartering turistico, rubando quindi l'idea a Roberto.

Pubblicità

Alex, invece, dopo essersi proposta come nuova inquilina alla Terrazza, attenderà con trepidante attesa una risposta. Guido, intanto, dopo aver aiutato il Saviani e Cerruti a superare il simpatico equivoc,o deciderà di portare avanti una decisione a dir poco sorprendente: una proposta di matrimonio. E a chi se non a Mariella? Guido, però, intenderà parlarne prima con l'ex moglie Assunta. Alex, intanto, porterà avanti i preparativi per il suo approdo alla Terrazza: ovviamente, dovrà prima parlarne con la madre e con la sorella, la piccola Mia, che si rivelerà una simpatica peste.

Nel frattempo Serena e Filippo accompagneranno Roberto Ferri a visitare il luogo dove intendono realizzare il loro progetto di chartering: è proprio in questa occasione che i due si renderanno conto di quanto sia forte la passione del tycoon per questa idea e realizzazione.

Upas, anticipazioni

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla settimana dal 3 al 7 giugno, raccontano poi Guido ci resterà malissimo per il no di Mariella. Ma anche la giovane donna non se la passerà bene; infatti, sarà tormentata dai sensi di colpa per non aver mai rivelato a Guido la verità sul bambino.

Pubblicità

Alex, dopo l'incontro con Mia, sembrerà aver bisogno di un po' di conforto e Vittorio deciderà di starle accanto, il problema, però, è che sembrerà che Alex stia cambiando idea. Infine, quando Filippo, Franco e il resto della compagnia saranno in procinto di partire per il parco giochi, subentrerà un problema per il piccolo Jimmy, che potrebbe far rimandare il viaggio.