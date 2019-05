I telespettatori spagnoli della popolare telenovela “Una vita” ambientata ad Acacias 38, questa settimana in corso hanno assistito ad un momento molto emozionante. Ramon Palacios dopo aver trascorso ben dieci anni dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver causato la morte di Celia Alvarez Hermoso, ha avuto la possibilità di incontrare la sua bambina, avuta dalla defunta Trini Crespo. Finalmente la piccola Milagros ha riabbracciato il padre, ma sin da subito non è riuscita ad avere un buon rapporto con lo stesso per via dell’ingombrante presenza della domestica Carmen.

La morte della Crespo, Ramon si innamora della sua domestica

I fan più accaniti della soap opera sicuramente saranno al corrente del fatto che nelle puntate che sono state trasmesse in Spagna lo scorso gennaio, c’è stata l’uscita di scena di Trini Crespo. La moglie di Ramon Palacios è passata a miglior vita dopo aver dato alla luce la figlia Milagros, per colpa di Celia. Quest’ultima per via dell’ossessione nei confronti della nascitura non ha prestato soccorso alla sua fidata amica.

Una Vita, spoiler spagnoli: Ramon si ricongiunge con la figlia Milagros dopo dieci anni

Dopo aver assistito al decesso della neo mamma, la Alvarez Hermoso ha tentato di rapire la bambina senza riuscirci, dato che il padre di Antonito e Maria Luisa l’ha fermata in tempo. Purtroppo la moglie di Felipe durante lo scontro con Ramon è caduta dalla finestra, esalando l’ultimo respiro all’istante. Quest’ultimo ha pagato a caro prezzo, visto che è finito in prigione con l’accusa di omicidio. Un salto temporale di dieci anni, ha consentito al Palacios di ricongiungersi con i suoi familiari, che hanno unito le loro forze per dimostrare la sua innocenza.

Finalmente con grande coraggio il vedovo di Trini ha raccontato a Felipe ciò che è accaduto veramente nella sua abitazione quando Celia ha avuto l’incidente mortale. In seguito, precisamente negli episodi in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE dal 20 al 24 magio 2019, Ramon si è avvicinato molto alla domestica Carmen, al tal punto da decidere di ufficializzare la loro relazione sentimentale in pubblico.

Il Palacios e Milagros si ricongiungono, Carmen viene disprezzata dalla figlia di Trini

Purtroppo la festa organizzata dal Palacios per presentare la sua nuova fiamma, non si è conclusa nel migliore dei modi: l’inserviente si è scagliata contro Ramon dicendogli di volerla fare somigliare a Trini.

Dopo non aver ottenuto il risultato sperato, il padre di Antonito ha ricevuto una bellissima notizia, visto che tramite una lettera ha appreso delll’arrivo ad Acacias 38 della figlia Milagros, da cui si era dovuto separare a causa del suo arresto. L’incontro tra Ramon e la sua consanguinea non è stato dei migliori: la bambina ha avuto una reazione allergica a causa del padre, dopo aver aperto un baule contenente una bellissima sorpresa. La situazione è degenerata ulteriormente, quando Milagros ha disprezzato la nuova compagna del genitore.

Nel frattempo nel quartiere iberico ci sono stati altri avvenimenti. Agustina su consiglio di Ursula ha deciso di non svelare a nessuno la sua malattia, mentre Genoveva ha messo in una situazione compromettente i coniugi Seler. Infine proprio quando Ramon stava iniziando a comprendere la figlia, la moglie di Alfredo si è resa protagonista di un terribile gesto in quanto, per impedire al Palacios di continuare a fare delle indagini per ostacolare il suo piano, ha tenuto sotto sequestro la piccola Milagros.