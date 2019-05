Le prossime puntate dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” saranno abbastanza allarmanti. Purtroppo alcuni cittadini avranno la febbre alta e il corpo ricoperto di pustole: le prime ad avere questi bruttissimi sintomi, saranno Marcela e Camelia. Matias già abbastanza preoccupato per le sorti dei suoi cari, si renderà protagonista di un durissimo scontro con la moglie del suo caro amico Isaac Guerrero. A far perdere le staffe al locandiere saranno le parole che Antolina pronuncerà nei confronti di Elsa Laguna, mentre si troverà nella sua attività commerciale.

Anticipazioni Il Segreto: Matias si scaglia contro Antolina a causa di Elsa

Quest’ultima verrà disprezzata dalla sua rivale in amore, dopo aver dimostrato le sue capacità di infermiera nell’ospedale da campo. La signora Guerrero di ritorno da La Puebla con Isaac, metterà nuovamente in cattiva luce Elsa per aver causato il suo aborto. Il nipote di Raimundo ancora in pensiero per la figlia e la moglie, prenderà le difese della Laguna, ordinando ad Antolina di uscire subito dalla sua locanda.

Marcela e Camelia si ammalano, Alvaro contro Elsa

Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, l’intero paese di Puente Viejo verrà infettato da una pericolosa epidemia.

Tra coloro che verranno contagiati dalla varicella ci saranno Marcela e la figlia Camelia, che si ammaleranno gravemente. La situazione sarà abbastanza complicata, al tal punto che il dottor Zabaleta riterrà fondamentale far costruire un ospedale da campo per isolare gli infermi. Sin da subito Elsa e Tiburcio avendo già avuto il virus da bambini, riceveranno il consenso dal medico per poter curare i pazienti. Non appena i casi di contagio aumenteranno, Zabaleta chiederà al collega Alvaro Fernandez che ha aiutato Antolina quando ha perso il figlio che aspettava, di gestire l’ospedale. Sin da subito il new entry si schiererà contro la Laguna, dato che la riterrà la colpevole dell’aborto della moglie di Isaac.

La Laguna sottomessa dal nuovo medico, Matias caccia Antolina dalla sua locanda

A quel punto, il nuovo medico sottometterà Elsa costringendola ad eseguire tutti i suoi ordini, ma soprattutto non esiterà ad umiliarla quando si prenderà carico di decisioni senza la sua autorizzazione. Mentre il rapporto tra l’ex fidanzata del Guerrero e il Fernandez si farà sempre più teso, Matias inizierà a temere che sua moglie e sua figlia potrebbero perdere la vita.

Dopo essersi sfogato, il locandiere si scaglierà contro Antolina per aver detto ad Elsa che anche se sta curando gli ammalati non è una buona persona per ciò che ha fatto alla creatura che portava in grembo. Il marito di Marcela affronterà l’ex ancella nella puntata 1987 davanti alla presenza di Isaac, e oltre a vietarle di continuare a parlare male della Laguna, le ordinerà di andarsene dalla sua pensione.