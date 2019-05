La giustificazione che Mark Caltagirone ha dato a Barbara D'Urso sul perché non si espone per difendere Pamela Prati dalle accuse, non regge: è stata la pagina ufficiale Instagram di Verissimo a smentire quello che ha dichiarato l'imprenditore a Live-Non è la D'Urso ieri sera. Il programma condotto da Silvia Toffanin, dunque, precisa che non esiste alcun vincolo contrattuale che impedisca al futuro marito della showgirl di apparire in televisione prima delle nozze.

Verissimo smentisce Mark Caltagirone: 'Non esiste un vincolo che gli impedisca di apparire'.

Ennesima bugia da parte dei protagonisti di questo "giallo"?

La precisazione di Verissimo sul caso Caltagirone-Prati

Neppure 24 ore fa, Mark Caltagirone è intervenuto in diretta a Live-Non è la D'Urso per rispondere a qualche domanda della conduttrice: oltre a confermare il matrimonio con Pamela Prati l'8 maggio prossimo, l'uomo ha anche giustificato le sue mancate apparizioni tv per difendere la sua futura moglie.

A Barbara che gli chiedeva come mai non si fosse ancora mostrato al pubblico per prendere le parti della sua criticata compagna, l'imprenditore ha risposto che non lo fa sia perché è una persona discreta che per rispettare l'esclusiva che ha firmato con Verissimo per le nozze.

A smentire immediatamente il romano, però, ci hanno pensato gli addetti ai lavori con un messaggio che è stato caricato sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione Mediaset. "Come già detto durante l'intervista con la Prati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati o futuri", si legge sul profilo del format condotto da Silvia Toffanin.

Quello che Mark ha raccontato ieri sera su Canale 5, dunque, non corrisponde alla realtà dei fatti: sebbene Verissimo abbia l'esclusiva del sì di Pamela, non c'è nessuna clausola nel contratto che vieti al suo futuro marito di farsi vedere in televisione prima dell'8 maggio.

Si stringe il cerchio attorno a Pamela e al futuro marito

Quest'inesattezza che Mark Caltagirone ha raccontato a Live-Non è la D'Urso è soltanto l'ultima in ordine di tempo in una storia che sembra prendere sempre più le sembianze di un "giallo". A mettere con le spalle al muro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo (agenti della Prati), in questi giorni, sono state anche due showgirl che sostengono di essere state raggirate dalle stesse con finti fidanzati.

Manuela Arcuri e Sara Varone, infatti, hanno rilasciato dichiarazioni molto dure sulle donne con le quali hanno collaborato in passato: secondo i loro racconti, le due sarebbero solite inscenare storie d'amore con uomini che non esistono pur di avere in cambio denaro e visibilità.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha provato a difendersi con fatica dai tanti attacchi che sta ricevendo, minacciando querele a chiunque osi mettere in dubbio la sua professionalità: in diretta su Canale 5, inoltre, Eliana è scoppiata a piangere dopo l'ennesima critica ricevuta.

Sebbene manchi meno di una settimana alle nozze di Pamela e Mark, i vip che sono stati invitati (come Cristiano Malgioglio) hanno fatto sapere di non aver ancora ricevuto le partecipazioni: ma siamo sicuri che questo matrimonio si farà?