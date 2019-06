Nuovi episodi con la soap opera spagnola 'Una vita' in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 24 per arrivare fino a sabato 29 giugno fanno notare che Arturo vivrà momenti di panico nel corso dei lavori riguardanti l'apertura dell'associazione con il compito di aiutare i soldati nel rimpatrio. La situazione subirà una complicazione dopo che il colonnello farà i conti con il discorso di Silvia e finirà per parlare con Esteban.

Blanca prenderà una decisione importante e avrà intenzione di tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Ursula e Samuel. Il reale intento della giovane donna sarà quello di aumentare le ricerche intorno al piccolo Moises e vorrà capire a fondo se la Dicenta sia coinvolta nella vicenda. Rosina non avrà dubbi riguardo alla scelta di procedere con il licenziamento di Jacinto ma dovrà fare i conti con l'opposizione di Liberto. Paquito si renderà conto della malafede di Pena dopo aver sorpreso l'uomo a fare dei furti all'interno del chioschetto di Fabiana ma potrà godere della difesa di Flora che eviterà il licenziamento e lo assumerà come cameriere a La Deliciosa.

Il colonnello geloso del rapporto tra Esteban e Silvia

Carmen verrà a sapere del ritorno di Blanca nella sua vecchia abitazione e la compagna di Diego dovrà fare i conti con il rumore riguardante il richiamo degli Angeli. Si complicherà la situazione per Pena che dimostrerà scarse capacità nel lavoro alla pasticceria e combinerà una serie di guai. Rosina si renderà protagonista di uno scontro con Jacinto richiamandolo ai doveri di giardiniere. Arturo dovrà fare i conti con la gelosia legata al rapporto tra Esteban e Silvia che diverrà sempre più stretto e il colonnello vorrà tenere sotto controllo la donna amata.

Ursula vuole fermare Blanca

Diego inizierà a riporre fiducia nei confronti del fratello e deciderà di chiedere a Samuel di prendersi cura di Blanca. La situazione si peggiorerà dopo che la Dicenta junior vedrà una donna passeggiare in compagnia di un bambino che porta gli stessi vestiti di Moises. Ursula comincerà a prendersi gioco delle fragilità di Blanca e penserà al modo in cui manipolare la figlia. Arturo e Silvia avranno una pesante lite dopo che il colonnello ha spiegato alla compagna di avere sentito il discorso affrontato con Esteban.

La compagna di Diego avrà un avvicinamento alla religione e si convincerà che la figlia è morta. L'Alday chiederà alla fidanzata di mettere il passato alle spalle e partire con lui alla volta della Svizzera per fare una visita a Jaime. Ad Acacias si avvicinerà l'arrivo di una donna devota di nome Cristina Novoa e Ursula vorrà convincere la figlia a evitare la partenza.