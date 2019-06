Reduce dalla Sardegna dove nelle ultime settimane ha registrato la sesta stagione di Temptation Island, la cui prima puntata è andata in onda pochi giorni fa, Filippo Bisciglia insieme a Pamela Camassa, la sua storica fidanzata, hanno rilasciato un’intervista al settimanale Gente nella quale, parlando a cuore aperto della loro relazione sentimentale, hanno usato parole piene d’amore e raccontato che il sentimento che provano oggi è lo stesso del primo giorno, se non più grande.

Pubblicità

Pubblicità

Che fossero innamoratissimi lo avevano già dimostrato qualche anno fa quando l’ex gieffino ha deciso di tatuarsi la scritta “Ti amo” dedicata alla sua fidanzata e Pamela ha fatto lo stesso tatuaggio con la stessa scritta nello stesso punto del collo dove lo ha tatuato lui.

Nell’intervista, parlando del loro amore, i due hanno anche scherzato sui loro caratteri: se Pamela ha sottolineato quanto Filippo sia preciso, il conduttore di Temptation Island ha tenuto a far sapere che la sua fidanzata è invece un po’ disordinata e non sa cucinare, al punto che in ogni piatto che mangia trova sempre del tonno, che siano pomodori, pasta o fagioli.

Pubblicità

Ma, nonostante il disappunto, Filippo ha concluso la frase specificando che la sceglierebbe ancora oggi perché è una persona fantastica ed onesta.

Durante l’intervista i due fidanzati, che stanno insieme ormai da 11 anni, hanno fatto sapere che in questo particolare momento della loro vita sono pronti ad avere un figlio, che vorrebbero nel breve periodo. Niente matrimonio, dunque, almeno per il momento: il loro sogno è quello di avere un bambino. E quando Filippo immagina la sua compagna come madre dei suoi figli, è convinto che lei possa essere “una gran bella mamma”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Come si sono conosciuti Filippo e Pamela

Il presentatore di Temptation Island è diventato famoso al piccolo schermo dopo aver partecipato nel 2006 al Grande Fratello. All’epoca era fidanzato con Flora Canto che poi è diventata la compagna di Enrico Brignano. Pamela invece è diventata famosa per aver vinto Miss Mondo Italia nel 2002. Da lì è iniziata la sua carriera televisiva, soprattutto come presentatrice, senza mai terminare, tuttavia, la sua attività di modella.

Filippo ha conosciuto Pamela nel 2008 sulle piste di pattinaggio di Cortina. All’epoca erano entrambi fidanzati con altre persone, ma Pamela decise di non lasciarselo sfuggire e così fece il primo passo. Quando lo racconta afferma di non essersi pentita di quella scelta perché non poteva lasciarsi sfuggire Filippo, che “oltre ad essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno”.