Arrivano le nuove anticipazioni di una delle soap più seguite della televisione italiana, "Tempesta d'amore". Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia su Rete 4 dal 16 al 22 giugno. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al grave incidente che coinvolgerà Valentina e Tobias, alla crisi matrimoniale di Eva e Robert, ai piani di libertà di André e agli sfortunati imprevisti che coinvolgeranno i preparativi per il matrimonio imminente di Romy e Paul.

Pubblicità

Pubblicità

Paul mentirà a Romy

Le nuove anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Robert sorprenderà Eva e Christoph in atteggiamenti alquanto equivoci e chiederà spiegazioni alla moglie. A quel punto, la donna cercherà in tutti i modi di convincere il Salfeld della propria innocenza ma l'uomo non le crederà del tutto. Esasperata dai continui litigi dei suoi genitori, Denise cercherà di farli riappacificare, peggiorando di fatto la situazione. André si renderà conto che l'amore che prova per Emily potrebbe fargli rischiare di perdere la libertà.

Tempesta d'amore anticipazioni

Paul mentirà a Romy per partecipare ad una gara di triathlon che dovrebbe avere luogo negli stessi giorni della loro luna di miele. Joshua non riuscirà a smettere di pensare al bacio che ha ricevuto in ospedale mentre era incosciente. Christoph provocherà pesantemente Tobias e il giovane lo prenderà a pugni nella hall dell'hotel. Paul e Romy discuteranno per la loro luna di miele, ma faranno pace poco dopo.

Emily scopre le bugie di Andrè

Nel momento più felice della vita di Tobias, qualcuno si vendicherà di lui facendogli del male.

Pubblicità

Pur di riavvicinarsi a sua sorella, Denise accetterà di mentire per lei. Romy sarà vittima di un piccolo incidente nel corso della festa per la vigilia delle sue nozze. Tobias e Valentina avranno un incidente in moto e saranno soccorsi da Denise che chiamerà immediatamente un'ambulanza. Fra i due giovani sarà Tobias ad avere la peggio che sarà trasportato in fin di vita in ospedale. Emily scoprirà le bugie di André e lo sorprenderà appoggiando pienamente il suo operato.

Christoph ideerà un piano per far sì che Robert non riesca a raggiungere telefonicamente Eva. Romy si convincerà che il suo matrimonio sia nato sotto una cattiva stella, soprattutto quando verrà a sapere dell'incidente di Tobias. Quest'ultimo, nel frattempo, verserà in gravi condizioni in ospedale e soltanto una persona potrebbe salvarlo ma deciderà di non farlo. Dopo non essere riuscita a rispondere a suo marito, Eva deciderà di non rivelare a Robert dove si trovava per evitare ulteriori litigi.

Pubblicità

Werner scoprirà il nuovo piano di André e cercherà in tutti i modi di convincerlo a desistere dal metterlo in pratica.