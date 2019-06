Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap più seguite in Italia, "Una vita". Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia su Canale 5 dal 10 al 15 giugno su Canale 5. Questa settimana, al centro di tutte le vicende della soap, ci saranno Blanca e il suo dolore per la perdita di sua figlia e la proposta di matrimonio di Arturo.

Il dolore di Blanca

Le nuove anticipazioni settimanali di "Una vita" ci segnalano che Blanca continuerà a credere di aver dato alla luce un maschietto, anche se la contadina che l'ha soccorsa continuerà a ripeterle che il feto che lei ha partorito era una bambina morta subito dopo essere nata.

Diego rimarrà sconvolto quando verrà a sapere che la sua bambina avuta da Blanca è nata morta. Flora si convincerà sempre di più di aver intravisto alla Deliciosa il vero Inigo. Arturo deciderà di chiedere a Silvia di sposarlo e lo racconterà a Felipe. Blanca ritornerà a Calle Acacias dopo essere stata dimessa dall'ospedale e si recherà da sua madre Ursula per accusarla di aver sostituito suo figlio con una bambina morta. Il confronto fra le due donne degenererà e Samuel sarà costretto ad intervenire per impedire a Blanca di fare del male a sua madre.

Una Vita, anticipazioni dal 10 al 15.

Arturo chiederà a Silvia di sposarlo, senza sapere che un misterioso uomo di nome Esteban Marquez sta cercando di mettersi in contatto con lei. Paquito scoprirà le attività di contrabbando di Flora. Fabiana e Susana si renderanno conto di alcuni errori nei conti dei loro negozi. Jacinto si ingegnerà per trovare un modo per migliorare l'umore di Casilda. Blanca udrà nel mezzo della notte il pianto di un neonato e si convincerà che quello sia il suo piccolo Moises.

Flora ideerà uno stratagemma per non farsi denunciare da Paquito. Quest'ultimo, nel frattempo, aiuterà Flora nella ricerca del vero Cervera. Esteban chiederà aiuto a Silvia per liberare un prigioniero di guerra che si trova nelle Filippine, Cheque.

Arturo accetta di aiutare Silvia

Blanca confiderà a Diego di pensare che Ursula le abbia portato via suo figlio. Dopo tante discussioni con Silvia, Arturo deciderà di aiutarla per far liberare Cheque e si rivolgerà all'ufficio dei rimpatri spagnoli per chiedere informazioni sul giovane.

Ignorando gli avvisi di Flora, Inigo e Leonor decideranno di riorganizzarsi per partire al più presto. Casilda riuscirà a convincere Liberto a concedere a Jacinto il posto di giardiniere che era di Martin. Felipe riuscirà a far concedere a Diego l'indulto, rendendolo di nuovo un uomo libero da qualsiasi vincolo. Ottenuta la libertà, Diego deciderà di dedicarsi all'organizzazione del funerale della bimba che ha perso con Blanca.