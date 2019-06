Mancano soltanto due coppie a completare il cast della sesta edizione di Temptation Island: probabilmente nella giornata di oggi, sulla pagina Instagram della trasmissione saranno caricati i video di presentazione degli ultimi 4 concorrenti. Il blog "Vicolo delle News", però, sostiene che anche quest'anno due volti noti avrebbero accettato di mettersi in gioco nel reality di Canale 5: stiamo parlando di David Scarantino e Cristina Incorvaia, protagonisti dell'ultima stagione del Trono Over di Uomini e donne. Stando a quello che si legge sul web, i due sono spariti dai social network da quando sono iniziate le registrazioni del format in Sardegna.

Pubblicità

Pubblicità

Una coppia del Trono Over nel cast di Temptation Island? L'indiscrezione

Tra nove giorni si assisterà al ritorno su Canale 5 di Temptation Island, il reality che appassiona milioni di italiani raccontando i tormenti d'amore della gente comune. Fino ad oggi, sono già 4 le coppie che sono state ufficializzate sui social del programma, e tutte sono formate da uomini e donne alla loro prima esperienza in Tv.

Sapendo che in passato c'è sempre stata almeno una coppia "Vip" nel cast del format condotto da Filippo Bisciglia, sono stati in tanti a domandarsi se anche nell'edizione che sta per andare in onda si vedranno due personaggi famosi mettersi alla prova nei villaggi abitati da aitanti ragazzi/e single.

Anticipazioni Temptation Island: David e Cristina di Uomini e Donne Over forse in gioco.

A rispondere a questo interrogativo, è stato il "Vicolo delle News" un paio d'ore fa: il blog, infatti, ha riportato un'indiscrezione secondo la quale ci sarebbero due fidanzati conosciuti nel cast di Temptation 6.

Stando a quello che si vocifera in rete, sarebbero Cristina Incorvaia e David Scarantino i volti noti ai quali avrebbero deciso di affidarsi gli addetti ai lavori per la versione "Nip" del reality estivo di Mediaset. I due, si ricorda che si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne qualche mese fa, ed hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere dopo un lungo tira e molla andato in scena nelle puntate del Trono Over.

A far aumentare i sospetti su un ipotetico sbarco dei piccioncini in Sardegna è l'insolita assenza dai social network di entrambi da quando sono iniziate le registrazioni: soprattutto l'ex dama, che è molto attiva su Instagram, non si fa viva con "like" o Stories da lunedì scorso.

Pubblicità

Qualora questo gossip dovesse trovare riscontro nei video di presentazione che saranno pubblicati prossimamente sul web, vorrebbe dire che anche quest'anno una delle 6 coppie del cast è stata scelta tra le tante che si sono formate nell'amata trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Le quattro coppie ufficiali del reality

Nell'attesa di scoprire se David e Cristina di Uomini e Donne fanno parte del cast di Temptation Island oppure no, si riportano i nomi dei concorrenti che sono stati ufficializzati fino ad oggi dagli addetti ai lavori.

Le quattro coppie presentate su Instagram, dunque, sono: