Cambiamenti in arrivo nel nuovo palinsesto estivo di Canale 5 a partire da lunedì 10 giugno, quando sono previste delle novità che riguarderanno soprattutto gli affezionati delle soap opera del primo pomeriggio Mediaset. Si parla di Una vita e de Il Segreto, le due storiche soap spagnole che da anni ormai tengono compagnia ai tantissimi spettatori della rete ammiraglia Mediaset. Ebbene dal prossimo lunedì ci saranno dei cambiamenti riguardanti la programmazione di queste due soap, dovute al debutto della nuova soap Bitter Sweet che punta a bissare il successo della soap estiva Cherry Season.

Le novità della programmazione estiva de Il Segreto e Una Vita

Nel dettaglio, infatti, chi ha seguito le ultime puntate di messa in onda della soap Una Vita ha notato che dopo la chiusura di Uomini e donne per la pausa estiva, la soap aveva allungato il suo orario di messa in onda e ogni giorno venivano trasmessi ben due episodi, dalle 14:10 alle 15:30 circa.

Dal prossimo lunedì, però, ecco che Una Vita tornerà di nuovo all'orario classico, dalle 14:10 alle 14:45 circa, perché successivamente lascerà spazio alla nuova soap opera Bitter Sweet, di cui in questi giorni stanno passando un bel po' di promo su Canale 5.

Una nuova serie estiva, fresca e giovanile che punta a conquistare il gradimento del vasto pubblico della rete ammiraglia Mediaset e che andrà in onda per tutta la stagione. A seguire, verso le 15:35 circa, partirà l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Segreto, che quest'anno non traslocherà nella fascia preserale.

Il Segreto e Una Vita nuova programmazione

A differenza di quello che accadeva negli anni precedenti, quando da luglio in poi Il Segreto prendeva il posto del game show preserale, quest'anno Canale 5 ha deciso di tenere accesa quella fascia oraria senza sacrificare la soap opera spagnola. Per tutta l'estate, infatti, andrà avanti l'appuntamento con il game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti, che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 con puntate inedite trasmesse anche in pieno agosto.

Le due soap in onda anche in prima serata su Rete 4

Da segnalare, inoltre, che cambierà anche l'appuntamento con Una Vita e Il Segreto nel fine settimana: l'appuntamento del sabato pomeriggio risulta sospeso già da questa settimana. Dall'8 giugno, in poi, infatti di sabato pomeriggio verranno trasmesse le repliche della fiction L'Isola di Pietro con protagonista Gianni Morandi.

Tuttavia l'appuntamento con le due soap opera spagnole verrà salvato in prime time.

Rete 4, infatti, è diventata la nuova rete che accoglie Il Segreto e Una Vita in prime time e per il momento l'appuntamento resta confermato per ogni sabato sera a partire dalle ore 21:30 circa.