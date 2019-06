Angela Nasti è la nuova Sara Affi Fella? È questa la domanda che rimbalza da un paio di giorni tra i fan di Uomini e donne, sorpresi dal comportamento dell'ex tronista partenopea a pochi giorni dalla scelta. Dopo i petali rossi su di lei e Alessio Campoli e la partecipazione alle due ulteriori puntate del Trono Classico, ci sono state solo sporadiche apparizioni della neo-coppia. Pochissime le foto o i video pubblicati sui social network, e tutto ciò ha fatto storcere il naso ai più scettici, soprattutto considerando che la Nasti è sempre molto attiva su Instagram.

Non solo: la ventenne napoletana è partita per un viaggio insieme alla sua famiglia, lasciando a casa il fidanzato. Questa decisione ha scatenato un gran polverone sui social, rendendo necessario l'immediato intervento della diretta interessata.

Uomini e Donne gossip: sospetti su Angela e Alessio

Se Andrea e Natalia, Giulia e Manuel appaiono inseparabili dopo la scelta a Uomini e Donne, ben diverso sembra essere il caso di Angela Nasti e Alessio Campoli che si sono visti insieme solo in rare occasioni.

Lei è subito partita per Ibiza insieme alla famiglia e alla sorella Chiara, e questa decisione ha scatenato le polemiche dei fan del programma. Infatti è ancora ben chiaro nella loro mente il viaggio compiuto da Sara Affi Fella alle Isole Baleari insieme alle sue amiche e, ovviamente, senza il neo-fidanzato Luigi Mastroianni a breve distanza dalla scelta.

Tutti sanno come si è evoluta poi la vicenda e il caso che ne è scaturito a inizio settembre, motivo per il quale anche intorno alla Nasti è esploso un gran putiferio: c'è chi pensa che l'ex tronista e Alessio siano stati d'accordo fin dall'inizio, e chi invece sostiene che la ragazza abbia fatto una scelta gradita ai follower per ottenere dei "like facili" sul web. Per fugare ogni dubbio e dare la sua versione dei fatti, l'influencer napoletana ha replicato ad alcuni commenti al vetriolo su Instagram.

La replica di Angela Nasti alle accuse

Qualche giorno fa era stato Alessio Campoli a smentire le voci di una rottura con Angela Nasti. In seguito, invece, ci ha pensato l'ex tronista di Uomini e Donne a mettere le cose in chiaro a chi l'ha accusata di "business". La giovane ha sbottato, rivelando che non c'è alcun filo logico nel pensare che lei voglia solo della visibilità. Infatti, se fosse stato davvero questo il suo unico obiettivo, avrebbe mostrato diverse immagini con Alessio, anziché vivere nel privato il loro rapporto.

Inoltre ha aggiunto che la veridicità di una relazione non si dimostra su Instagram, precisando ulteriormente: "Sveglia ragazze, bisogna conoscersi, viversi e poi pubblicare foto per dimostrare a voi dove siamo arrivati". Parole che non sembrano comunque avere convinto i telespettatori, i quali continuano a nutrire dei sospetti su un rapporto che non sembra partito nel modo giusto.

Ben diverso è il caso di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, inseparabili dopo la scelta, tanto che lei lo ha seguito all'estero per un viaggio di lavoro.