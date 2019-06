Sarà una settimana ricca di emozioni ad Un posto al sole, dove equivoci e intrecci amorosi la faranno da padrone. Purtroppo non ci saranno buone notizie per i sostenitori della nuova coppia formata da Alex e Vittorio, che dovrà affrontare una durissima prova. A quanto pare Anita irromperà nuovamente nella vita di Vittorio e sarà determinata a portare scompiglio nella sua recentissima relazione. Nel frattempo la povera Alex dovrà rimediare alle bugie della sorellina Mia, per riuscire a riottenere il rispetto degli inquilini della Terrazza. Di seguito le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, relative a questa appassionante storyline.

Mia racconta di essere maltrattata

Vittorio (Amato Alessandro D’Auria) riuscirà a far superare le sue paure ad Alex (Maria Maurigi) e la convincerà a trasferirsi a Palazzo Palladini, tuttavia questa notizia, apparentemente positiva, rappresenterà l'inizio dei suoi problemi. Mia (Ludovica Nasti) non prenderà affatto bene il trasferimento di Alex alla Terrazza e farà di tutto per boicottarla. La pestifera bambina farà credere agli altri inquilini di essere maltrattata dalla sorella maggiore, creando così attorno a quest'ultima un clima di ostilità e diffidenza.

Alex proverà a far dire la verità a Mia che però invece di capitolare ed ammettere le sue menzogne rincarerà la dose. Nel frattempo ben altri problemi si paleseranno all'orizzonte per la ragazza, dato che Anita (Ludovica Bizzaglia) si appresterà a fare prepotentemente ritorno nella vita di Vittorio.

Anita pronta a sedurre il suo ex

Anita proporrà a Vittorio di passare con lei una serata a teatro, tuttavia il ragazzo, da vero gentiluomo, declinerà l'invito per poter stare accanto alla sua nuova fidanzata Alex, tuttavia la questione sarà tutt'altro che chiusa.

Anita, che non è abituata ad accettare facilmente dei rifiuti, non la prenderà affatto bene e penserà di presentarsi ugualmente a casa del suo ex e lo farà nel modo più subdolo e provocante possibile. La ragazza si truccherà con cura e indosserà un abito nero molto attillato per provocare Vittorio. il ragazzo, che ha evidentemente ancora un debole per lei, resterà intontito dinanzi a tale visione.

Vittorio tradisce Alex

Nonostante all'inizio Vittorio provi goffamente a resistere al tentativo di seduzione ordito dalla ragazza, alla fine si troverà a capitolare.

Durante un confronto verbale con Anita, quest'ultima riuscirà a metterlo per l'ennesima volta in crisi per poi baciarlo. A questo punto Vittorio sarà preda di sentimenti contrastanti, da una parte inizierà a sentirsi asfissiato dalla presenza costante di Alex, dall'altra sarà tentato di cedere alle tentazioni della sua ex.