Continuano le polemiche intorno alla persona di Pamela Prati finita al centro dell'attenzione dei giornali dopo quanto successo in merito al matrimonio fittizio. Pamela Prati ha deciso di non prendere parte alla puntata di Non è la D'Urso live di mercoledì 12 giugno e la presentatrice ha sottolineato i motivi di quest'assenza.

Le parole rilasciate dal legale della showgirl che ha spiegato il motivo della richiesta di denaro

La conduttrice ha chiarito che Pamela Prati si sarebbe rifiutata all'ultimo momento.

Il motivo di questo cambiamento è stato legato al fatto che Pamela Prati ha cominciato ad avere delle pretese inaspettate e la D'Urso ha chiarito che sono arrivate delle richieste economiche da parte della showgirl. La Prati avrebbe affermato di presentarsi nel programma solo ricevendo un compenso molto elevato. In questi giorni è arrivata la replica del legale di Pamela che ha spiegato il motivo di quest'atteggiamento dell'assistita: "La cifra ammonterebbe a 60mila euro".

L'avvocato ha fatto notare che la richiesta è legata all'utilizzo dell'immagine fatto nelle precedenti puntate di Live-Non è la D'Urso: si tratta di un risarcimento danni. Queste dichiarazioni precisano che il denaro non sarebbe stato chiesto per motivi economici ma come "un semplice risarcimento danni". Inoltre il sito 'Dagospia' ha riportato un'altra notizia secondo la quale la Prati avrebbe revocato l'incarico al legale dopo la richiesta di cachet a Non è la D'Urso.

Dopo quanto successo, la showgirl avrebbe deciso di revocare il mandato all'avvocato Irene Della Rocca che ha fatto questa richiesta senza l'autorizzazione di Pamela Prati. Quest'ultima si è detta estranea alla richiesta economica.

La partecipazione di Manuela Arcuri

Le polemiche proseguono e aumenta la lista delle persone che dicono di aver conosciuto il nome di Mark Caltagirone. Un esempio si ritrova nell'attrice Manuela Arcuri che ha dato la propria versione dei fatti ed è stata ospite nel salotto di Barbara D'Urso mercoledì.

Recentemente Pamela Prati è stata protagonista di un'intervista al settimanale 'Chi' dove ha avuto modo di dare la propria versione dei fatti. L'attrice si è definita "innocente" in merito alla vicenda che l'ha vista coinvolta in prima persona e ha continuato dicendo di essere innamorata di Mark Caltagirone. Le curiosità non sono terminate dopo che Anna Falchi ha rilasciato un'intervista a 'Radio Cusano Campus facendo queste affermazioni: "Conosco molto bene il caso".

La showgirl ha sottolineato che non si tratta della prima volta e, in precedenza, ha fatto la stessa cosa con Max Bertolani, lo storico ex della Prati.