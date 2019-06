'Lontano da te' è il titolo della nuova fiction in onda da domenica 9 giugno in prima serata su Canale 5. È prodotta da Cross Production, mentre la regia è di Ivan Silvestrini. I due protagonisti principali di questa serie sono Megan Montaner e Alessandro Tiberi, due attori molto noti al pubblico italiano.

Candela e Massimo i due personaggi principali

'Lontano da te' è una commedia romantica nella Megan Montaner interpreta il personaggio di Candela, una ballerina ed insegnate di flamenco, originaria di Siviglia, ma allo stesso tempo un po' pasticciona.

Massimo, invece, il personaggio interpretato da Alessandro Tiberi, proviene dalla ricca borghesia romana e fa l'imprenditore. La sua esistenza deve fare i conti con la crisi che sta attraversando l'azienda di famiglia che opera nel campo del turismo e che lui amministra. Il primo incontro tra Massimo e Candela avviene nei pressi dell'aeroporto di Praga, in modo del tutto casuale. Questa loro conoscenza, inizialmente, sembra che non porti a nulla di buono, poiché essi hanno subito uno scontro.

Lontano da te, la nuova fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi

Ad ogni modo, i due sono destinati ad innamorarsi perdutamente e a non poter fare a meno l'uno dell'altra. Infatti, anche quando sono distanti, i loro pensieri sono concentrati su loro stessi, quasi in modo ossessivo e così si rendono conto di essere attratti reciprocamente.

Gli altri attori che hanno recitato nella fiction

La fiction 'Lontano da te' ha altri attori protagonisti, italiani e spagnoli, fra i quali: Pamela Villoresi, Roberto Campillo, Valentina Izumi, Rosario Pardo, Pepòn Nieto, Celia De Molina e Carlos Librado.

Questa serie è stata girata tra le due località di Siviglia e Roma, ma alcune delle riprese sono state realizzate anche nella Repubblica Ceca, più esattamente nella città di Praga.

Nel corso di un'intervista, l'attrice protagonista, Megan Montaner, ha dichiarato che il personaggio di Candela è anche madre di un bambino ed è una donna sempre di corsa che tra l'altro fatica un po' ad arrivare alla fine del mese. L'attrice ha anche aggiunto che il suo personaggio sprigiona molta energia ed ispira una notevole simpatia.

Megan Montaner in passato è stata il volto di punta della soap iberica 'Il Segreto', quando infatti interpretava Pepa. Inoltre, l'attrice ha avuto altri ruoli in serie quali 'Victor Ros' e 'Velvet Collection'. Alessandro Tiberi invece ha iniziato la sua carriera come doppiatore ed è diventato molto popolare grazie alle tre stagioni della fiction 'Tutto può succedere', ma ha recitato anche in varie pellicole cinematografiche.