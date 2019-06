Un posto al sole, una delle soap più seguite e longeve in Italia, continua a sorprendere su Raitre con colpi di scena e novità. Gli inquilini di Palazzo Palladini si ritroveranno di fronte a diverse difficoltà da superare.

Anticipazioni settimana dal 17 al 21 giugno

Per Andrea e Arianna il periodo peggiore sembrerà essere passato: la coppia infatti prenderà importanti decisioni sulla loro relazione. Assunta, invece, data la riappacificazione tra Guido e Mariella e la relazione stabile tra Vittorio e Alex, si sentirà molto sola.

Pubblicità

Pubblicità

Michele sarà ostaggio di Mimmo ed in questa occasione capirà che il ragazzo in realtà è solo fragile e ha bisogno di essere aiutato. L'uomo metterà da parte gli errori che ha commesso nei suoi confronti e deciderà di aiutare Mimmo convincendolo a costituirsi e provando a farlo aprire con lui. Nonostante le sue buone intenzioni, Michele si scontrerà con Otello e Silvia che non saranno affatto d'accordo con la scelta del giornalista.

Un periodo di crisi per Marina

Intanto per Marina non sarà un periodo sereno: scoprirà di aver perso la stima da parte degli operai e per lei sarà un momento di riflessione su se stessa.

Un posto al sole a: settimana dal 17 al 21 giugno1 giugno

La donna infatti, sentirà di non essere forte come un tempo, né di essere circondata da gente a sua disposizione. Questo la farà riflettere sulla vita che passa e sul tempo che cambia le cose.

Diego sarà in crisi per Beatrice, perché la sua convinzione che la sua ex fidanzata sia impegnata con un altro uomo scatenerà in lui la gelosia. Il ragazzo sarà convinto che l'uomo con cui ha una relazione è Eugenio e farà di tutto per smascherarli. Le sue idee potrebbero rivelarsi infondate, ma questa storia gli servirà a capire quanto ancora è legato a Beatrice e penserà a come riconquistarla. Intanto la ragazza si confiderà con Niko riguardo la sua relazione con un uomo sposato.

Pubblicità

Si scoprirà che Leonardo nasconde un segreto

Leonardo tornerà a Napoli per riportare la barca del defunto Tommaso e riconsegnarla a Ferri. Mentre Roberto, Serena e Filippo si accingeranno a dare l'estremo saluto al figlio di Ferri, un segreto che riguarderà Leonardo potrebbe emergere. Cosa nasconderà il misterioso personaggio?

Alex nel frattempo comincerà serenamente la sua nuova convivenza alla terrazza, ma sarà ostacolata dalla sorella e dai suoi pensieri.

Il giovane grafico comincerà ad immaginarsila in un clima ostile nei suoi confronti. Vittorio dovrà far fronte ai problemi della ragazza e dovrà tenere a bada anche Anita che tornerà a fargli comparire dei dubbi. Riuscirà a resistere alla tentazione?