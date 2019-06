Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso degli episodi che andranno in onda dal 17 al 21 giugno 2019, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il rapimento di Michele che sarà preso come ostaggio da Mimmo. L’uomo dopo un momento iniziale di tensione cercherà di trovare un modo per aiutare il ragazzo. Anche la questione legata alla misteriosa morte di Tommaso tornerà centrale, infatti Leonardo farà ritorno a Napoli con la barca del suo amico defunto e la famiglia del giovane si stringerà per porgergli un ultimo saluto. Anche Alex e Vittorio saranno al centro delle scene, Vittorio sarà ancora una volta diviso tra Anita e la sua nuova fiamma.

Michele Saviani sarà alle prese con il suo rapitore

Dopo esser stato preso come ostaggio nel corso della rapina al Vulcano, Michele si renderà conto che Mimmo in realtà a differenza di quanto vuole dimostrare, nasconde una fragilità emotiva e per questo motivo cercherà in tutti i modi di aiutarlo a riflettere e a convincerlo ad affidarsi alla giustizia per salvare il suo futuro prima che sia troppo tardi. Marina Giordano dopo le varie sconfitte di Alberto si renderà conto che nemmeno gli operai le portano più il rispetto che aveva un tempo, e ciò causerà in lei parecchio fastidio.

Upas spoiler: Michele Saviani sarà preso in ostaggio durante la rapina

Assunta dopo essersi resa conto che il suo ex marito e suo figlio vivono ormai delle relazioni sentimentali stabili, comincerà ad accusare il peso della solitudine.

Diego farà una sorprendente scoperta sul conto di Beatrice

Diego si mostrerà sempre più geloso e infastidito dalla nuova vita di Beatrice e per questo motivo comincerà a spiare i suoi movimenti pur di scoprire informazioni aggiuntive sulla sua nuova relazione e presto si ritroverà di fronte ad una spiazzante scoperta.

Michele riuscirà a far crollare Mimmo e per questo motivo si convincerà ad aiutarlo a superare il difficile momento. Marina si ritroverà a fare i conti con i cambiamenti che la riguardano e con il tempo che passa inevitabilmente.

Diego si convincerà che Bea ha una relazione con Eugenio, sarà vero?

Diego intento a scoprire sempre di più sul conto della sua ex finirà per convincersi che la donna abbia una relazione con il marito di Viola. Per questo motivo cercherà in ogni modo di sorprenderli insieme, ignaro del fatto che il motivo della loro vicinanza potrebbe essere diverso.

Michele nel tentativo di aiutare Domenico, finirà per scontrarsi con Silvia e Otello. I coniugi Pergolesi cominceranno a migliorare il loro rapporto tanto da convincersi a prendere una decisione importante in merito alla loro condizione. Alex si trasferirà con entusiasmo alla terrazza ignara del fatto delle reali intenzioni della sua sorellina, Mia.

Leonardo arriverà a Napoli con la barca di Tommaso Sartori

Diego deciso a non voler rinunciare a Beatrice comincerà ad escogitare nuovi escamotage pur di riavvicinarsi a lei.

Ferri si preparerà invece all'arrivo di Leonardo a Napoli con la barca di suo figlio. Filippo, Serena e Roberto si uniscono per dare un ultimo saluto al Tommaso, ignari del fatto che Leonardo nasconde un segreto legato anche alla sua vera identità. Niko cercherà di far parlare Beatrice della sua vita sentimentale e cercherà di metterla in guardia dall'intrattenere una relazione con un uomo impegnato. Riuscirà a farla parlare? Vittorio si ritroverà nuovamente diviso tra due fuochi.

Alex e Anita. Da un lato la sua fidanzata continuerà a pressarlo circa la difficile situazione in cui si trova, dall'altro dovrà fronteggiare le continue tentazioni a cui lo sottoporrà Anita, resisterà?