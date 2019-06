Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla rapina al Vulcano e alle sue drammatiche conseguenze. Mimmo e Maurizio tenteranno un terzo colpo nello stesso locale, ma questa volta troveranno Arianna armata e la donna sarà a pronta a reagire. Saranno momenti drammatici e Mimmo si troverà a dover prendere Michele in ostaggio, anche se quest'ultimo cercherà in tutti i modi di aiutare il ragazzo. Di seguito le anticipazioni degli episodi che andranno in onda fino al 21 giugno, relativi a questa tragica storyline.

Arianna pronta a sparare

L'epilogo della rapina, pianificata da Mimmo (Antonio Fattoruso) e Maurizio (Andrea Galasso), sarà molto diverso dalle due precedenti, questa volta i due non riusciranno a lasciare il locale indisturbati, dato che Arianna (Samanta Piccinetti) si opporrà a loro. I due ragazzi entreranno al Vulcano con la loro solita arroganza, urlando e spaventando tutti i clienti con le armi spianate, ma sarà un gesto in particolare che porterà Arianna a decidere di reagire.

Mimmo noterà Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) seduti ad un tavolino e, ancora arrabbiato per la questione di Rossella, deciderà di afferrare il giovane Giordano per il collo e minacciarlo. A questo punto Arianna punterà la sua pistola contro i due delinquenti, ma non sono chiare le dinamiche di quanto accadrà dopo, a parte che il suo gesto stupirà tutti i fan.

Michele preso in ostaggio da Mimmo

A questo punto si possono solo fare alcune considerazioni, dalle prossime anticipazioni non vengono nominati Patrizio e Maurizio, questo però non conferma che possano in qualche modo essere rimasti coinvolti in un'eventuale sparatoria.

Inoltre non si ha la certezza che Arianna abbia deciso di sparare o se, presa dai sensi di colpa, decida di abbassare la sua arma, per non nuocere a nessuno. Il punto focale su cui si soffermano le anticipazioni è che Mimmo deciderà di prendere Michele (Alberto Rossi) come suo ostaggio. Saviani affronterà con coraggio la situazione, e capirà che si trova dinanzi a un ragazzo fragile e spaventato e per questo proverà a convincerlo a costituirsi per salvarlo.

Mimmo crolla

Il processo di redenzione di Mimmo a quanto pare avverrà, ma non nelle modalità che tutti avrebbero sperato. Il ragazzo, ormai disperato per i troppi errori commessi, crollerà e troverà in Michele una figura paterna pronta ad aiutarlo. L'iniziativa e la bontà di Michele però non convinceranno affatto Silvia (Luisa Amatucci) e Otello (Lucio Allocca) che avranno una visione totalmente diversa degli eventi rispetto a quella di Michele che ha ancora fiducia in Mimmo.