Prosegue su Canale 5 la messa in onda degli episodi italiani di "Beautiful", la soap opera americana che da più di 30 anni fa compagnia ai telespettatori di tutto il mondo. Qui di seguito vi mostriamo le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia dal 10 al 14 giugno. Al centro di tutte le scene, questa settimana, avremo il matrimonio di Liam e Hope e la rissa che Taylor e Brooke scateneranno nel corso del ricevimento.

La rissa

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che arriverà il giorno del matrimonio di Hope e Liam e tutti i Forrester si riuniranno nella loro casa di famiglia per festeggiare la tanto agognata unione dei due sposi.

Pubblicità

Pubblicità

Fra tutti i presenti alle nozze ci sarà anche Steffy, invitata personalmente da Hope a partecipare all'evento. La giovane, ovviamente, non sarà molto felice di assistere al matrimonio dell'uomo che ama con un'altra donna ma si concentrerà al massimo per non far trasparire il suo dolore nel corso della cerimonia. Oltre a lei ci sarà anche un'altra persona non felice fra gli invitati: Taylor. La donna, infatti, fino a pochi minuti prima della cerimonia cercherà in tutti i modi di convincere Liam a non sposarsi, non riuscendoci grazie all'intervento tempestivo di Brooke che le chiederà di andarsene.

Anticipazioni Beautiful dal 10 al 14 giugno

Nonostante l'invito esplicito della Logan però, Taylor non lascerà casa Forrester e rimarrà ad assistere impotente alle nozze di Hope e Liam. Finita la cerimonia, poi, chiederà a Brooke di poter spendere due parole sugli sposi e sulla loro unione ma la Logan le negherà questo privilegio. Il diniego di Brooke farà andare su tutte le furie Taylor che si vendicherà della sua rivale ingaggiando con lei una vera e propria guerra di torte in faccia. La torta che verrà usata per i lanci, ovviamente, sarà quella nuziale, cosa che spingerà Hope e Steffy a recarsi nelle cucine per cercare di placare l'ira delle loro madri.

Pubblicità

La preoccupazione di Katie

Dopo essere state interrotte dalle rispettive figlie, Brooke e Taylor si calmeranno e si scuseranno con Hope e Steffy per essere state così eccessive nelle loro reazioni. Fatto ciò, le quattro donne ritorneranno alla festa come se nulla fosse successo. Il banchetto durerà a lungo e si concluderà con un momento molto romantico di Hope e Liam davanti al camino. La famiglia Forrester sarà molto preoccupata per Will e per come il bambino possa reagire alla prolungata assenza del padre.

Negli ultimi tempi, infatti, Bill è stato molto distante dal bambino e non si è mai preoccupato di lui, facendogli visita raramente. Il suo comportamento e la sua reiterata indisposizione a trovare un momento libero per visitare il figlio, spingeranno Katie a riflettere sulla possibilità di rivolgersi ad un giudice per chiedere l'affidamento esclusivo del bambino.