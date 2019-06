Il settimanale "Spy" li ha definiti la coppia a sorpresa di quest'estate, ma Andrea Iannone e Giulia De Lellis sarebbero in contatto da ben prima che la rivista di Gossip rendesse pubblico il loro presunto flirt. Come racconta nei dettagli "Vicolo delle News", domenica scorsa i due hanno pubblicato una Stories su Instagram nello stesso momento: in entrambi i post, si vede la macchina sulla quale stavano viaggiando (si dice che il pilota abbia riaccompagnato la ragazza a Roma dopo la gara del Mugello) e in sottofondo la stessa canzone di Elisa.

Giulia De Lellis al Mugello per seguire la Moto GP

In queste ore si sta facendo un gran parlare di Giulia De Lellis e del ragazzo che starebbe frequentando: il nuovo numero di "Spy", infatti, sostiene che l'influencer abbia una relazione con Andrea Iannone, il pilota ex di Belen Rodriguez.

Nell'attesa che domani vengano pubblicati i dettagli su questa presunta nuova coppia, il blog "Vicolo delle News" ha segnalato un particolare che potrebbe confermare il tutto.

Giulia De Lellis e Iannone insieme dopo il Mugello? Stories in auto con la stessa canzone.

Sul web, dunque, si legge che domenica scorsa la romana ha assistito alla gara di Moto GP che c'è stata al Mugello: se all'andata la giovane si è mostrata in auto con il fratello Peppe ed altri amici, del viaggio di ritorno a casa ha fatto vedere solo la strada e non chi le sedeva accanto.

Quello che sostengono alcune, dunque, è che la 23enne sia rientrata a Roma a bordo di una macchina diversa rispetto a quella del mattino: a provare questa cosa, ci sarebbe una Stories che l'ex corteggiatrice ha postato su Instagram quasi contemporaneamente a Iannone.

Ricapitoliamo, pare che Giulia e Andrea abbiano condiviso sul loro profilo personale un video mentre tornavano a casa dopo il Gran Premio, e che in entrambi i filmati ci fosse di sottofondo una canzone di Elisa.

Il blog, inoltre, fa sapere che il fratello del motociclista ha iniziato a seguire sui social network la De Lellis proprio la sera di domenica 2 giugno.

Spy: 'Giulia ha chiuso con Andrea Damante'

Oltre ad annunciare la passione che sarebbe scoppiata tra la De Lellis e Iannone, il nuovo numero di Spy ha dato un'altra interessante notizia sulla vita privata della ragazza.

Stando a quello che sostengono i bene informati, l'influencer avrebbe definitivamente messo un punto al lungo tira e molla con Andrea Damante.

È diverso tempo, infatti, che Giulia non viene pizzicata affianco al suo storico ex: dopo mesi di avvistamenti e gossip mai confermati su un loro ritorno di fiamma, pare che i "Damellis" abbiano smesso di vedersi.

A confermare il gelo che sarebbe calato tra i due ex di Uomini e Donne, c'è un viaggio che il dj ha deciso di fare in questi giorni: il "Dama", infatti, è volato a Ibiza con un gruppo di amici e trascorre le sue giornate tra tuffi in piscina e nottate in discoteca.

La 23enne, invece, si trova a Roma da quasi una settimana per girare una fiction web che andrà in onda a breve su Witty Tv.