Le puntate di sabato 8 e domenica 9 giugno di Beautiful saranno incentrate su Katie e Thorne. La nuova coppia è molto affiatata. Il loro legame sta diventando, poco alla volta, sempre più forte. Con il passare del tempo, infatti, i due stanno affrontando discorsi molto seri e tematiche parecchio delicate.

Nei prossimi giorni, infatti, vedremo che Thorne riuscirà a convincere Katie a richiedere l'affidamento esclusivo di suo figlio Will. Questa decisione, ovviamente, non piacerà affatto a Bill, il quale avrà un pesantissimo scontro con il nuovo compagno della sua ex moglie. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Pubblicità

Pubblicità

Beautiful, puntata sabato 8 giugno: l'inaspettata decisione di Katie sull'affidamento di Will

Nel corso dell'episodio di Beautiful, che andrà in onda sabato 8 giugno, vedremo che le nozze di Hope e Liam passeranno in secondo piano. Dopo tutto quello che è accaduto al loro matrimonio a causa di Taylor, infatti, i riflettori illumineranno la vita di un'altra coppia, ovvero, quella formata da Katie e Thorne. I due si stanno legando sempre di più, al punto che quest'ultimo incomincerà a fare alla Logan delle domande molto intime.L'uomo le domanderà qual è il ruolo di Bill nella vita di suo figlio.

Beautiful spoiler 8 e 9 giugno: Katie chiede l'affidamento esclusivo di Will

Questa domanda sarà uno spunto di riflessione molto importante per la sorella di Brooke. La donna, infatti, paleserà che, effettivamente, Bill è un genitore parecchio assente nella vita del bambino. Quasi sempre è quest'ultimo a chiedere di suo padre e non il contrario. Proprio per questo, allora, Thorne le dirà di chiedere l'affidamento esclusivo del bambino poiché teme che Bill possa essere un'influenza negativa per lui. Katie si farà convincere.

Pubblicità

Episodio domenica 9 giugno: lite accesa tra Katie, Bill e Thorne in merito al bambino

La puntata di domenica 9 giugno di Beautiful, infatti, sarà caratterizzata da una lite molto accesa tra Katie, Bill e Thorne. La donna, dopo aver parlato con il suo compagno, deciderà di impedire a Bill di vedere suo figlio in seguito all'ennesimo ritardo. Bill, ovviamente, perderà le staffe e chiederà alla donna di vederlo ugualmente. Da lì in poi scoppierà una vera e propria lite.

Il potente capo della Spencer Publication incomincerà a capire che la sua ex moglie è vittima di Thorne. La donna è stata completamente plagiata da lui. Bill non ha mai approvato la relazione tra i due. Dopo aver appurato anche questa cosa, sarà sempre più deciso a separarli. Lo Spencer, dunque, si scontrerà pesantemente con Thorne e i due daranno luogo ad un diverbio molto pericoloso. La Logan proverà in tutti i modi a sedare la rabbia dei due litiganti, senza però ottenere grossi risultati.