Una nuova coppia si candida come protagonista indiscussa del Gossip estivo di Uomini e donne e non solo! L'annuncio è stato dato in esclusiva dal settimanale Spy secondo il quale Giulia De Lellis e Andrea Iannone avrebbero intrapreso una relazione sentimentale. Dopo la rottura con Irama e il riavvicinamento ad Andrea Damante, l'influencer sarebbe ora vicina al pilota di MotoGp, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Entrambi single, avrebbero cominciato a frequentarsi negli ultimi mesi dopo che lo stesso motociclista sarebbe riuscito ad ottenere il numero dell'ex corteggiatrice, e da qui all'amore il passo sarebbe stato breve.

Tanti gli indizi evidenziati dal settimanale Spy anche se, almeno per il momento, manca la conferma ufficiale dei due diretti interessati. Stando, però, all'esposizione mediatica di entrambi, l'annuncio sui social network potrebbe davvero essere imminente.

Uomini e donne gossip: gli indizi dell'amore tra la De Lellis e Iannone

Un altro Andrea è sbarcato nella vita di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e donne e imprenditrice digitale da oltre 4 milioni di followers.

Gossip Uomini e donne: un nuovo amore per Giulia De Lellis

Questa volta, però, non si tratta di Andrea Damante, con il quale qualche mese fa Giulia ha avuto un breve ritorno di fiamma privo di esiti. Il fortunato sarebbe niente meno che Andrea Iannone, già balzato alle cronache per la sua storia con Belen Rodriguez, la quale a sua volta gli ha preferito il marito Stefano De Martino. Stando a quanto riportato dal settimanale Spy, nell'ultimo numero in edicola, qualche mese fa Iannone avrebbe chiesto allo stesso giornalista della rivista il numero della De Lellis.

Da allora non si era saputo nulla di loro possibili contatti almeno fino a quando la coppia si è resa protagonista di strani movimenti: ha cominciato a seguirsi su Instagram e a scambiarsi dei like, poi l'influencer e il fratello sono stati visti nel paddock del pilota durante la gara che si è tenuta al Mugello. Non solo: nei giorni successivi lui si è recato a Roma, dove si trovava Giulia, ed entrambi hanno postato sui propri profili lo stesso percorso in auto.

Nuovi impegni di lavoro per Giulia De Lellis

Gli indizi in merito un avvicinamento sentimentale tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono numerosi e stanno suscitando la curiosità dei fan di Uomini e donne e non solo. L'ex corteggiatrice nei giorni scorsi era balzata alle cronache anche per altre vicende legate ai suoi impegni professionali. Proprio in questo periodo, infatti, è impegnata per la prima volta nella recitazione, dato che sarà tra i protagonisti di una fiction web che verrà trasmessa su Witty Tv.

Nella prossima stagione televisiva condurrà inoltre "Giortì" insieme a Gemma Galgani, format in onda su La5 che racconterà i retroscena di alcune feste.