Se le puntate italiane di Beautiful sono attualmente incentrate sulle nozze di Hope e Liam, molte storyline saranno destinate a cambiare nei prossimi mesi, quando la coppia giungerà al capolinea in tempi rapidi. Nelle trame americane, la 'morte' di Beth sarà un duro colpo per i coniugi Spencer e Hope, dopo tale tragedia, non sarà più se stessa. Solo l'arrivo di Douglas (il figlio di Thomas) nella sua vita le riporterà il sorriso e le aprirà gli occhi sul suo futuro: i bambini dovranno essere posti al primo posto e Liam dovrà occuparsi di Kelly e Phoebe, mentre lei potrà rivolgere tutte le sue energie proprio a Douglas.

Con questi presupposti, la crisi e poi la rottura saranno inevitabili. Hope informerà Liam di volere l'annullamento del matrimonio anche se rinnoverà il suo amore per lui. La coppia firmerà i documenti preparati da Carter e poco dopo lo Spencer si recherà da Steffy, che gli offrirà ospitalità sulla casa che un tempo era il nido del loro amore.

Beautiful anticipazioni: l'annullamento del matrimonio

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, nelle prossime puntate Hope e Liam si appresteranno a firmare l'annullamento del loro matrimonio, ma verranno interrotti da Xander.

Anticipazioni Beautiful: è finita per Hope e Liam

Quest'ultimo verrà a conoscenza della verità sullo scambio delle culle dopo avere ascoltato per caso una conversazione tra Flo e Zoe. Vivrà un forte senso di colpa davanti alla scoperta della rottura della coppia e sarà indeciso sul raccontare loro la verità. Ma i tempi non saranno ancora maturi per la svolta su questa storyline e alla fine il cugino di Maya non parlerà. La separazione tra Hope e Liam, infatti, diventerà effettiva ed entrambi si prepareranno a prendere strade separate.

Proprio come desiderato dalla Logan, lo Spencer correrà subito da Steffy, alla quale offrirà tutto il suo sostegno nella gestione delle piccole Phoebe e Kelly.

Trame americane Beautiful: Liam si trasferisce da Steffy

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate americane, Steffy darà a Liam il sostegno morale di cui avrà bisogno nei giorni successivi alla fine del suo matrimonio. Non solo, la Forrester proporrà al suo ex marito di trasferirsi nella casa sulla scogliera per potersi occupare a tempo pieno delle bambine, proprio come richiesto da Hope.

Lui accetterà e tale novità sembrerà presagire il ritorno di fiamma, fin troppo repentino, di una delle coppie più amate di sempre. Ma sarà il caso di dare tutto così scontato? Nella sua storia, Beautiful ha insegnato che i colpi di scena sono frequenti e dunque anche questa coppia potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un capovolgimento di fronte. In estate, come annunciato da Bradley Bell, la verità sulla 'morte' di Beth verrà svelata e la notizia potrebbe avere delle conseguenze nelle vite di tutte le persone coinvolte.

Se Hope ora ha invitato Liam a dedicarsi alle sue figlie, potrebbe infatti cambiare idea se e quando Beth le verrà restituita.