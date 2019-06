Una nuova settimana si accinge ad incominciare all'interno della soap opera americana Beautiful. Ciò a cui assisteremo negli episodi di lunedì 10 e martedì 11 giugno sarà molto intrigante. Innanzitutto, scopriremo che l'attenzione si sposterò dal matrimonio di Hope e Liam ad altri personaggi, tra cui Zoe, Xander ed Emma. I primi due, in seguito ad una importante sfilata per l'azienda, si scambieranno un bacio appassionato. Emma, invece, sarà fortemente arrabbiata con Xander per alcune cose avvenute nel corso dell'evento.

Thorne, invece, si mostrerà sempre più intollerante alla figura di Bill. I due avranno una discussione molto accesa in cui saranno tirati in ballo i problemi personali di Katie.

Episodio Beautiful 10 giugno: Zoe e Xander si baciano appassionatamente

La puntata di lunedì 10 giugno di Beautiful sarà incentrata sulla sfilata alla Forrester. Zoe, Emma e Xander forniranno un contributo speciale alla nuova linea "Intimatex". Al ragazzo verrà affidato il compito di fotografo ufficiale.

Per quanto riguarda Zoe, invece, quest'ultima farà il possibile per essere scelta nuovamente come modella di punta della sfilata. Emma, ovviamente, sarà molto contraria alla cosa e andrà su tutte le furie. La sua rabbia, però, non servirà affatto a cambiare la situazione. Al termine dell'importante sfilata, Xander si complimenterà con la sua ex fidanzata per l'ottima performance. La ragazza, in preda ad un momento di euforia, si lascerà travolgere dal momento e darà un bacio appassionato a Xander.

Quest'ultimo accetterà ben volentieri la cosa.

Intanto, Steffy e Ridge si confronteranno su Katie e sul suo rapporto con Bill. Quest'ultimo sarà sempre più deciso a chiedere l'affidamento congiunto di Will, ma le cose non andranno esattamente in questo modo.

Puntata martedì 11 giugno: Bill e Thorne litigano ancora

L'episodio di martedì 11 giugno di Beautiful, infatti, partirà proprio da qui. Thorne non farà altro che convincere Katie ad allontanare il più possibile Bill da suo figlio Will.

La donna si lascerà convincere dal nuovo compagno. Di questo, ovviamente, non sarà affatto felice il potente Bill Spencer. Quest'ultimo, infatti, si recherà a casa della sua ex moglie per discutere di alcune questioni. Thorne, però, si mostrerà sempre più intollerante all'ex della sua nuova compagna, per questo motivo cercherà di farlo andar via. Bill, dal canto suo, non si darà affatto per vinto e continuerà a discutere con Thorne. I due avranno un diverbio così acceso, che a nulla serviranno gli interventi di Katie.

Lo Spencer, inoltre, accuserà Thorne di voler plagiare la sua ex e rivangherà il difficile passato della Logan.