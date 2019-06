Giulia De Lellis nelle scorse ore ha deciso di fare chiarezza in merito alla sua attuale situazione sentimentale. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ospite in una discoteca romana. La De Lellis nel rispondere ad alcune domande dei fan, ha smentito di avere una relazione con Andrea Iannone.

Le voci di un presunto flirt tra il pilota della MotoGp e l'influencer sono state state innescate dal settimanale Spy. Sulle pagine della rivista senza mezzi termini si annunciava la coppia dell'estate.

Pubblicità

Pubblicità

A queste voci poi è seguita la paparazzata apparsa sul blog di Isa&Chia. Le immagini hanno immortalato Giulia in compagnia di Andrea in quel di Lugano. I due prima avrebbero trascorso il pomeriggio in un noto locale svizzero, poi si sarebbero diretti nella mega villa del pilota.

Dopo i numerosi pettegolezzi, l'ex fidanzata di Andrea Damante ha fornito la sua versione. Un fan in modo esplicito ha chiesto a Giulia se avesse una storia con l'ex di Belen Rodriguez.

Giulia De Lellis: smentisce di avere una storia con Andrea Iannone.

La ragazza senza troppi giri di parole ha detto: "Non sono ancora fidanzata".

Nonostante la De Lellis abbia riferito di essere single, alcuni fan sembrano non aver creduto alla versione della diretta interessata. Soprattutto dopo aver visto le foto riportate su Il Vicolo delle News. Inoltre, ad alimentare ulteriormente le voci di Gossip ci ha pensato indirettamente la stessa Giulia.

La beauty influencer infatti ha ribadito di non avere nessuna relazione ma al contempo stesso non ha smentito di avere una frequentazione con Iannone. Dunque, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti su quella che potrebbe essere la coppia più chiacchierata dell'estate.

Pubblicità

Ludovica Paragoni fornisce la sua opinione sulla presunta relazione della De Lellis

Mentre i rumors parlano di un ipotetica flirt tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, Ludovica Paragoni ha sparato a zero sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L'influencer nel salotto di Mattino 5 ha commentato in modo negativo i pettegolezzi sulla presunta coppia. Secondo la Paragoni, la vita sentimentale dovrebbe essere tenuta lontano dai riflettori, soprattutto se si tratta di una storia ancora acerba. Ad intervenire in favore di Giulia De Lellis, ci hanno pensato Valerio Merola e Flavia Cercato.

U&D: Gemma e Giulia potrebbe condurre un programma

Giulia De Lellis presto debutterà in una fiction su Witty Tv. Ma la vera novità sembra essere un'altra: Giulia condurrà un programma in onda su La5, affiancata da Gemma Galgani. Le due donne si occuperanno di feste indimenticabili: "Non c'è mai una festa uguale all'altra". Non è la prima volta che i due volti noti di Uomini e Donne si trovano insieme sul piccolo schermo. Circa un mese Gemma e Giulia avevano offerto il loro supporto ai tronisti.