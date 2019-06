I prossimi due appuntamenti di Beautiful si prospettano ricchi di colpi di scena. Nel corso delle puntate di lunedì 24 e martedì 25 giugno, infatti, assisteremo a risvolti importanti per quanto riguarda alcuni protagonisti della soap opera americana. Nelle puntate precedenti, Hope ha avuto un malore e si è diretta in ospedale per effettuare dei controlli. Mentre la dottoressa le sta facendo un'ecografia, però, si farà fatica a trovare il battito del cuore del bambino. Katie, invece, sarà sempre più convinta di richiedere l'affidamento esclusivo di Will. La donna, infatti, farà il primo passo in questa direzione. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà nei prossimi due episodi.

Puntata lunedì 24 giugno: problemi durante l'ecografia di Hope Logan

La puntata di lunedì 24 giugno di Beautiful sarà incentrata su Hope e sulla sua ecografia. La puntata di venerdì, infatti, si è conclusa in un modo molto particolare. La ragazza ha avuto un malore e si è diretta immediatamente in ospedale. Suo marito Liam le è stata accanto per tutto il tempo. Nel corso della puntata di lunedì, quindi, scopriremo come andrà a finire. La dottoressa, infatti, chiederà alla Logan di rilassarsi e calmarsi e subito procederà con l'ecografia.

La donna, però, si renderà conto di non riuscire a sentire il battito del cuore del bebè. Questo, ovviamente, getterà i due genitori nello sconforto più totale. La puntata, quindi, si concluderà in questo modo lasciando tutti i telespettatori con il fiato sospeso.

Episodio Beautiful martedì 25 giugno: Katie compie il primo passo verso l'affidamento di Will

Nel corso della puntata di martedì 25 giugno di Beautiful scopriremo tutta la verità. Dopo un po' di tentativi, infatti, la dottoressa riuscirà, finalmente, a sentire il cuore del bebè e Hope e Liam potranno, per fortuna, tirare un sospiro di solllievo.

Il medico, inoltre, informerà i due giovani che il bambino è perfettamente sano e non presenta assolutamente nessun tipo di anomalia.

In seguito, poi, l'attenzione si sposterà su altro, ovvero su Katie e la sua decisione di chiedere l'affidamento esclusivo di Will. Dopo giorni molto turbolenti, durante i quali la donna ha pesantemente litigato con il suo ex marito, Thorne si mostrerà molto comprensivo nei confronti della sua donna. L'uomo, infatti, le dirà di stare tranquilla e le assicurerà che rimarrà sempre a l suo fianco a sostenerla in questo momento così importante della sua vita.

Una volta tranquillizzata dalle parole di Thorne, Katie farà il primo passo verso l'affidamento esclusivo di Will. Steffy, infine, incomincerà a riflettere sulla sua decisione di condividere Liam con Hope.