Torna l'appuntamento di Beautiful, la soap opera americana capace tutt'oggi di emozionare i fans dopo tanti anni dal debutto in Italia. Nelle nuove puntate, trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 giugno alle ore 13:40 su Canale 5, Katie dichiarerà guerra a Bill per ottenere la custodia esclusiva su Will. Steffy, invece, si avvicinerà nuovamente a Liam a causa dello stato influenzale di Kelly.

Beautiful: Ridge e Thorne contro Bill

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno rivelano che Justin cercherà di convincere Thorne a non avere uno scontro diretto con Bill, in quanto potrebbe essere molto pericoloso.

Lo Spencer, infatti, sarà disposto a tutto pur di ottenere la custodia esclusiva di suo figlio Will. Intanto alla Forrester Creations, Thorne, Hope e Liam non troveranno un punto d'accordo sulla nuova collezione da realizzare.

Steffy in ansia per Kelly

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) invece correrà a casa, in quanto Kelly ha una febbre molto alta. Il figlio dello Spencer, a questo punto, non esiterà a seguire l'ex moglie per sincerarsi sulle condizioni di salute della piccola.

Infine il fratello di Ridge (Thorsten Kaye), lo stesso stilista e Quinn avranno pareri discordanti sulla volontà di Katie di chiedere la custodia esclusiva di Will a causa dei comportamenti di Bill sopra le righe.

Anticipazioni Beautiful: Katie porta lo Spencer davanti ai giudici

Stando alle trame di Beautiful in programma fino al 21 giugno su Canale 5, Thorne e Ridge crederanno che Bill non rinuncerà mai al figlio, mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) e Quinn penseranno che Katie non debba dargliela vinta.

Allo stesso tempo, l'editore giungerà a casa della Logan per incontrare suo figlio. In questo frangente, la donna gli comunicherà la sua intenzione di portarlo in tribunale perché il figlio ha sofferto per le sue tante assenze. Per questo motivo chiederà al tribunale di concederle la custodia esclusiva di Will, se lo Spencer non si dichiarasse pronto a fare la guerra ai giudici.

La Forrester si dichiara a Liam

Alla Villa sulla scogliera, la giovane Forrester confesserà di provare ancora dei sentimenti verso Liam, approfittando delle condizioni cagionevoli della loro primogenita.

Bill e Katie, invece, inizieranno una terribile battaglia legale per ottenere l'esclusività sul piccolo Will. Infine Hope temerà di abortire il bambino che aspetta dopo essere stata colta da un malore improvviso, che farà preoccupare moltissimo lo Spencer (Scott Clifton). La Logan abortirà? Non ci resta che aspettare i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a casa Forrester.