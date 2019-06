La sesta edizione di Temptation Island sta per aprire i battenti. Nella giornata del 14 giugno, sul blog di Davide Di Maggio è apparsa un indiscrezione interessante su una delle coppie. Stando alle anticipazioni lanciate dal giornalista, una delle coppie in gioco avrebbe già richiesto il falò di confronto. In seguito al duro botta e risposta, i due protagonisti avrebbero scelto di abbandonare il programma da separati.

Al momento le generalità della coppia protagonista del litigio e dell’eventuale rottura a tempo di record, non sono state svelate. Quanto avvenuto all’interno del reality è alquanto curioso, in quanto i due avrebbero deciso di lasciarsi senza provare ad andare avanti nel gioco.

Le sei coppie in gioco

Dopo l’indiscrezione sull’abbandono prematuro della coppia, sui social si è scatenata una vera e propria 'caccia alle streghe'. Sono molti i telespettatori che in questo momento si stanno chiedendo quale siano i protagonisti dello scontro. Intanto, le sei coppie che quest’anno hanno scelto di mettersi in gioco sono: Katia e Vittorio: il ragazzo è piuttosto dubbioso sui sentimenti della sua fidanzata. Andrea e Jessica arrivano invece da un matrimonio annullato all'ultimo momento.

Ilaria e Massimo sono completamente incompatibili: mentre lui si sente prigioniero in casa sua, lei accusa il suo uomo di avere dei comportamenti infantili. All’interno del reality dedicato all’amore, ci saranno anche Sabrina e Nicola. Questa coppia ha scelto di mettersi in gioco per via della grande differenza d’età. Infine, fanno parte del cast anche David con Cristina e Arcangelo e Nunzia. La prima coppia è l’unica famosa, poiché è uscita dal Trono Over di Uomini e Donne.

I secondi invece, sono già stati battezzati dal pubblico come i nuovi ‘Oronzo e Valentina’ della scorsa edizione. Le dichiarazioni di Arcangelo nei confronti della sua donna, fin da subito hanno indignato l’opinione pubblica.

Temptation Island: slitta la data d’inizio

Tutti gli amanti di Temptation Island dovranno attendere ancora un po' prima dell’inizio del programma cult dell’estate. In un primo momento, la data d’avvio era stata fissata per lunedì 17 giugno, con tanto di pubblicazione sui listini di Publitalia.

Nella data indicata però, Canale 5 ha scelto di trasmettere uno speciale su Vasco Rossi, dedicate alle sei nuove date di San Siro. Per la gioia di tutti i fan, sulla pagina ufficiale del programma è stata resa nota la data d’inizio del programma. Senza sorprese dell’ultima ora, Temptation Island finalmente aprirà i battenti il prossimo lunedì 24 giugno. Date le premesse, pare che l’attesa valga la pena.