Nelle ultime puntate de Il Segreto abbiamo assistito al fallimento del piano di Isaac: Elsa, durante la permanenza a casa di Antolina, non è riuscita ad ottenere le prove che cercava e si è sentita male prima di portare a termine la 'missione'. Nelle puntate dal 3 al 9 giugno, Isaac verrà plagiato da Antolina.

Spoiler Il Segreto, trame settimanali: Isaac contro Elsa

Nel corso delle puntate de Il Segreto di questa settimana, Isaac cercherà di capire se Elsa è stata realmente ricoverata in una clinica psichiatrica.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo aver effettuato una telefonata all'emporio, scoprirà che quella raccontata da sua moglie era la verità: la ragazza, a seguito della morte di sua madre, è stata internata per risolvere i suoi disturbi mentali.

I rapporti tra la Laguna e il Guerrero peggioreranno ulteriormente quando Elsa - ancora maltrattata da tutto il paese, che la crederà una ladra - insinuerà che la gravidanza di Antolina possa essere una farsa. Tali sospetti, però, saranno sostenuti anche dal dottor Zabaleta, il quale osserverà che quella della ragazza non può essere una gravidanza semestrale.

Riconciliazione tra Antolina ed Isaac

Ad ogni modo, Isaac andrà su tutte le furie contro Elsa dopo tali affermazioni, e le cose saranno destinate a degenerare ulteriormente quando Antolina attirerà Elsa nei pressi di un dirupo durante la festività di Santa Lucia. A questo punto, la bionda farà finta di essere stata spinta da Elsa e tutti i paesani crederanno alla sua versione. Isaac, di conseguenza, deciderà di interrompere la sua relazione con la Laguna e si affiderà completamente a sua moglie.

Pubblicità

Saul in carcere, Emilia ed Alfonso ancora sequestrati

Nel corso della prossima settimana, assisteremo anche a molti problemi che colpiranno Saul. Carmelo darà una pistola al ragazzo chiedendogli di utilizzarla per difendersi dalle rappresaglie di Molero. Il figlio di Eustaquio, Lamberto, si presenterà alla locanda ed infastidirà pesantemente Julieta; a questo punto Saul, allo scopo di difenderla, punterà una pistola contro Lamberto.

L'Ortega verrà incriminato per questo gesto e su consiglio di Meliton sceglierà di costituirsi.

Subito il ragazzo verrà arrestato ma dopo poche ore potrà tornare libero e per lui arriverà un'altra buona notizia: l'annullamento del matrimonio tra Prudencio e Julieta è finalmente arrivato.

Julieta e Saul, di conseguenza, decideranno di convolare immediatamente a nozze e chiederanno a Don Berengario di essere il parroco che celebrerà la loro unione. Nel frattempo, Fernando non saprà più come mettersi in contatto con i rapitori che tengono ancora sotto scacco Emilia ed Alfonso, ma improvvisamente riceverà una telefonata da loro.