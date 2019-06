Torna l'imperdibile appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico protagonista dei pomeriggi degli italiani. Nelle prossime puntate italiane Don Berengario lascerà senza parole il collega Anselmo quando gli racconterà che ha aiutato Carmelo ad uccidere Eustaquio e Lamberto Molero.

Il Segreto: Carmelo e Don Berengario uccidono Eustaquio e Lamberto

Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano sulle conseguenze dell'omicidio di Estaquio e Lamberto.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto avrà inizio quando Julieta farà perdere le proprie tracce dalla vigilia delle nozze con Saul (Ruben Bernal). Nel frattempo gli abitanti di Puente Viejo inizieranno delle battute di ricerca. Saranno proprio Don Berengario e Carmelo (Raoul Pena) a ritrovare la Uriarte sconvolta per l'abuso subito da parte dei Molero. Il sindaco, a questo punto, in preda ad un raptus di follia sparerà un colpo d'arma da fuoco alla fronte di Eustaquio che morirà sul colpo mentre il collega di Anselmo ucciderà Lamberto per difendere Leal.

Pubblicità

Se Don Berengario vorrà denunciare l'accaduto alle guardie civili, il marito di Adela e Julieta (Claudia Galan) sarà del parere opposto per paura delle conseguenze giudiziarie.

Il prelato schiacciato dai sensi di colpa

Stando alle nuove trame de Il Segreto si apprende che Carmelo, messo spalle al muro, rivelerà a Severo, Adela e Irene (Rebeca Sala) che fine hanno fatto davvero i Molero. Intanto Don Berengario sarà schiacciato dai sensi di colpa tanto da non poter sopportare il peso di essere diventato un'assassino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Di conseguenza, il collega di Anselmo si dichiarerà disposto ad auto-denunciarsi alle autorità per la scomparsa di Eustaquio e Lamberto. Tuttavia il prelato continuerà a tenere fede al patto siglato con la disperata Julieta e con il Leal. Più tardi l'uomo deciderà di recarsi in casa per parlare con il suo collega.

Don Berengario rivela ad Anselmo di essere un assassino

Don Berengario confesserà ad Anselmo (Mario Martin) cos'è accaduto nel bosco ai proprietari della miniera.

Una confessione che sconvolgerà la mente del povero prelato che, comunque, darà l'assoluzione al suo collega. Poi comincerà a comportarsi in maniera anomala ed arriverà a pentirsi di aver dato alcuni consigli ad Isaac Guerrero ed, in particolare, quando lo incoraggiò a sposare Antolina (Maria Lima). Infine l'uomo comincerà a cadere in una profonda depressione con risvolti che alla lunga saranno sorprendenti. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Puente Viejo.