Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana in onda da lunedì a sabato su Canale 5. Nelle nuove puntate, trasmesse a breve su Canale 5, Ridge corromperà un giudice per far vincere la battaglia legale a Katie, mentre si riaccenderà la rivalità tra Hope e Steffy quando quest'ultima assumerà Sally a lavorare alla Forrester Creations.

Beautiful: la vendetta di Ridge

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda nelle prossime settimane, svelano che Bill riceverà le critiche di Thorne e Ridge (Thorsten Kaye).

Pubblicità

Pubblicità

I Forrester, infatti, convinceranno Katie (Heather Tom) ad allontanarsi dallo Spencer ed ottenere la custodia esclusiva di Will. La sorella di Brooke condividerà in pieno le parole del suo fidanzato, tanto da mettere in campo una battaglia legale per l'affidamento del figlioletto. In questo frangente, Ridge approfitterà per vendicarsi del suo più grande nemico. Infatti, organizzerà un piano ben strutturato per mettere l'editore con le spalle al muro.

Beautiful, trame: Ridge vuole vendicarsi di Bill, Steffy e Hope in lite a causa di Sally

Anticipazioni Beautiful: il Forrester vuole far perdere la custodia di Will a Bill

Dall'altro canto, Brooke (Katherine Kelly Lang) si dimostrerà del tutto contraria, tanto da avvicinarsi di nuovo allo Spencer. Nel frattempo, lo stilista chiederà al giudice di prendere a cuore la causa della custodia di Will puntando su un vecchio favore. Nel dettaglio, il padre di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) cercherà di convincere il giudice McMullen a concedere la custodia di Will a Katie, nonostante le prove siano tutte dalla parte del magnate. Un gesto, quello del Forrester, con il quale dimostrerà di volersi vendicare del suo rivale, se la Logan non scoprisse presto la verità.

Pubblicità

Hope contro la scelta di Steffy di assumere Sally

Le nuove trame di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che ci sarà una buona notizia per Sally. Steffy, infatti, deciderà di offrire una grande opportunità di lavoro alla giovane Spectra all'interno della Forrester Creations. Nel dettaglio, la giovane Forrester noterà il grande talento della donna, tanto da offrirle un posto alla Intimate Line, la linea d'intimo salvata dal padre dopo il taglio del budget.

Ma la Spectra non accetterà subito l'incarico, sebbene si dimostri entusiasta dell'idea. Hope, nel frattempo, reagirà con rabbia alla decisione di Steffy di assumere la fidanzata di Wyatt, visto che la sua linea Hope for the Future era stata cancellata dal suo patrigno. Ma la Forrester non vorrà assolutamente fare un passo indietro, tanto che tra le due rivali si scatenerà una nuova faida. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.