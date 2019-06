Belen Rodriguez incinta per la seconda volta, Stefano De Martino confessa che un secondo bebè è in cantiere. Con l'amore ritrovato tra la coppia regina del Gossip estivo, è rinata anche la voglia di una nuova gravidanza per Belen. Che, secondo alcune foto, potrebbe essere gia incinta di una bambina.

Nuova gravidanza in cantiere per Belen Rodriguez, Stefano De Martino emozionato

Lo ha confermato proprio lui, Stefano De Martino. Lui e Belen Rodriguez desiderano un altro bambino!

Complice un rinato innamoramento tra la bellissima showgirl argentina e il ballerino campano, l'obiettivo è un secondo bebè per far compagnia a Santiago.

Questo significa che i rumors girati poco tempo fa sulla presunta gravidanza di Belen e sul fatto che Belen possa essere già incinta per l'estate sono confermati. Stefano confessa al settimanale Nuovo Tv che il progetto di un altro bambino è fondato: "Ci stiamo provando, però siamo fatalisti e non facciamo programmi.

Ci affidiamo al destino".

Intanto, i due VIP si stanno godendo una vacanza di sole e relax al mare, in attesa di condurre insieme La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro. Che li vedrà impegnati con la canzone e con il ballo, in un nuovo format del Festival, rinato anch'esso come il loro amore. Certo è che la conduzione del Festival con un pancino sospetto o conclamato di Belen potrebbe fare proprio la differenza in termini di audience.

La strana equazione 'Belen incinta, Stefano e Belen incinti'

Il ballerino napoletano, forte di un ritrovato sentimento, sembra aver ritrovato anche la voglia sia scherzare. A chi gli chieda della presunta gravidanza di Belen Rodriguez, lui risponde ridendo: "Non siamo incinti". Senza sapere, probabilmente, che in pochi sono disposti a credergli.

Le foto del giornale Chi hanno mostrato giorni scorsi una bellissima Belen con un pancino sospetto. E un abito ampio a campana.

Indizi che hanno subito fatto pensare ad un gravidanza già al terzo mese. E, secondo alcune voci, questa volta si tratterebbe di una bambina. Un bel fiocco rosa, quindi, in casa De Martino - Rodriguez? Ancora sembra presto per dirlo, ma è probabile che a breve si saprà data la manifesta volontà dei due ragazzi di rimanere presto "incinti".

A facilitare le cose e distendere la tensione mediatica c'è anche un ritrovato feeling con i giornalisti. È sempre Stefano che dichiara con un certo rammarico: "In passato c'è sempre stato un certo accanimento nei nostri confronti".

Cosa superata, ormai. Perché, sempre il ballerino aggiunge che "Adesso sentire così tanto affetto ci ha fatto piacere. Siamo stati veramente abbracciati dalla gente, ed è bellissimo!". E si sa, la serenità aiuta la gravidanza...