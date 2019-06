Belen Rodriguez di nuovo incinta di una femminuccia, il padre ancora Stefano De Martino: varie foto della show girl argentina pubblicate in questi ultimi giorni stanno scatenando il Gossip, che per ora non trova conferme ma neanche smentite. Un ritorno di fiamma sorprendente per una coppia candidata a essere protagonista del gossip sotto l'ombrellone.

Indiscrezioni su Belen incinta, scoppia il gossip: 'Sarà femmina'

Tutta colpa di una foto, come sempre accade nel miglior gossip alle porte dell'estate.

Uno scatto "rubato" per strada e si infiamma il gossip su Belen e sulla sua presunta gravidanza. Nelle immagini pubblicate dal settimanale Gente, si notano Belen e il marito Stefano passeggiare mano nella mano. Una rilassante passeggiata di primavera, ma qualcosa salta subito all'occhio: un pancino sospetto.

Soprattutto per chi è abituato a vedere la bellissima showgirl argentina strizzata in abiti succinti o immortalata in bikini mozzafiato. Questa volta l'outfit non lascerebbe adito a dubbi.

Un vestito lungo con gonna leggera e ampia, sciancrato sulla vita che, però, lascerebbe intravedere addominali rilassati e una pancia evidente. C'è chi ipotizza che la showgirl potrebbe aver semplicemente messo su qualche kg di troppo, ma in tanti rispondono notando non solo l'addome più gonfio ma anche un decolleté più prominente e un volto più pieno e ammorbidito, tipico di una donna incinta.

Secondo i rumors più accreditati, Belen potrebbe essere incinta al terzo mese di gravidanza e aspetterebbe una bambina. I followers più affiatati lo avrebbero dedotto sia dalle foto pubblicate su Gente, sia da alcune stories su Instagram.

Belen sul suo lato B: "Dovrò sculacciarmelo da sola"

Intanto, i due innamorati ritrovati provano a dissimulare la notizia sulle loro stories pubblicate ad ogni ora del giorno (e della notte) su Instagram. Reduci da una vacanza spagnola in cui hanno anche assistito al concerto di Alejandro Sanz, la rinata coppia si è lasciata andare a qualche foto e frase decisamente provocante.

Dopo la lunghissima nottata al concerto, Belen e Stefano sono rientrati a casa distrutti dalla stanchezza, per aver ballato tutta la notte.

Belen ha postato una foto scultorea dei glutei d'acciaio, accompagnata dalla provocante frase: "Mi sa che dovrò sculacciarmelo da sola". Mandando in acceso visibilio tutti i suoi followers. Che però vengono subito riportati all'ordine dal marito Stefano, che risponde al volo: "Ora non esageriamo". Inutile dire come la story su IG abbia fatto il giro del mondo!

Sembra, quindi, che la storia d'amore tra Belen e Stefano non sia mai terminata e che adesso si sia riaccesa più ardente di prima.

Le ultime foto al parco con il piccolo Santiago sono specchio di una ritrovata pace familiare. Che sia arrivata l'ora di dare una sorellina al primogenito, allargando la famiglia De Martino?