Nuovi e avvincenti episodi di Bitter Sweet, ingredienti d’amore attendono i fan della soap opera turca nella settimana che va dall'1 al 5 luglio dove, ancora una volta, le trame ruoteranno attorno all’affidamento del piccolo Bulut. Nel corso della prima settimana di luglio, infatti, Ferit e Hakan si troveranno di nuovo in tribunale per la custodia del nipote e il perfido marito di Demet avrà la meglio sul rivale ottenendo l’affidamento di Bulut grazie, come sempre, a uno dei suoi sotterfugi. Vani i tentativi del piccolo, che al giudice esprime chiaramente la sua volontà di andare a vivere con lo zio Ferit e con Nazli.

Pubblicità

Pubblicità

Trame al 5 luglio: lotta tra Hakan e Ferit per la custodia del piccolo Bulut

Nel corso della prossima settimana entrerà nel vivo la lotta tra Hakan e Ferit per l’affidamento di Bulut, suo malgrado al centro di una spiacevole vicenda giudiziaria a seguito della morte dei suoi genitori. Solo da poco tempo i fan di Bitter Sweet hanno intuito che dietro la morte di Demir e Zayanet c’è lo zampino proprio di Hakan, il quale cercherà di nascondere le prove delle sue malefatte ordinando a Resul di cancellare ogni traccia del suo coinvolgimento.

Pubblicità

Nazli nel frattempo rinuncerà ad assistere ad un concerto di Alya per stare al capezzale di Ferit, febbricitante a causa dell’influenza. Demet, intanto, non riesce a nascondere i sentimenti che prova ancora per l’Aslan e, gelosa di Nazli, deciderà di scrivere una lettera al giovane imprenditore, svelando il coinvolgimento di Asuman nella vicenda delle foto trafugate. Asuman, a questo punto, per proteggere la sorella, sarà costretta a trattare nuovamente con Demet per impedirle di rivelare la verità a Ferit.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il rapporto tra Nazli e Ferit, intanto, si fa sempre più stretto tanto che, agli occhi degli altri, non sembrano avere solo un rapporto professionale, ma una forte complicità e attrazione, nonostante i i due neghino l’evidenza.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan e Demet ottengono l’affidamento di Bulut

Nel corso degli episodi in onda dall'1 al 5 luglio prossimi, si vedrà che Hakan studierà un nuovo piano per sconfiggere il suo rivale nella lotta per l’affidamento, tentando di screditarlo agli occhi del giudice.

Per tale motivo incaricherà Buse di uscire a cena con Ferit e il loro incontro verrà fotografato e documentato. In tribunale, quindi, l’avvocato di Demet e Hakan mostrerà le immagini che convinceranno il giudice del fatto che l’Aslan non ha una vita sentimentale stabile e quindi non adatta a crescere un bambino. Nonostante Bulut abbia espressamente dichiarato in aula la sua volontà di vivere con Nazli e Ferit, il tribunale affiderà il piccolo a Demet e Hakan.

Pubblicità

Nel frattempo Fatos ed Engin riusciranno ad avere un chiarimento, costretti loro malgrado, a passare del tempo insieme, chiusi in un ascensore. Appuntamento con le prossime anticipazioni di Bitter Sweet per scoprire come si evolverà la vicenda legata all'affidamento del piccolo Bulut, nonché alla morte dei suoi genitori.