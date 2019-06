Che Cecilia Rodriguez non approvasse particolarmente l'idillio che è nato di recente tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, lo si era percepito dalla freddezza che ha mostrato davanti alle telecamere quando ad un evento le è stato chiesto di commentare la neo coppia. Il settimanale Chi ha punzecchiato l'argentina su questo argomento, ottenendo da lei una risposta che non è altro che una frecciatina velenosa ai suoi due ex amici: secondo la showgirl, l'influencer e il pilota si troveranno bene insieme perché sono fatti della "stessa pasta".

Pubblicità

Pubblicità

Cecilia stronca la 'coppia dell'estate'

È una Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua quella che ha risposto alle domande di un giornalista di Chi che ha intervistato lei e Ignazio Moser di recente: la ragazza, infatti, ha detto schiettamente tutto quello che pensa su svariati argomenti. Una delle dichiarazioni più interessanti rilasciate dall'argentina è quella che riguarda due persone che lei conosce molto bene e che ultimamente si sono innamorate: Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

Pubblicità

A chi le ha chiesto cosa ne pensa di quella che in molti hanno ribattezzato la coppia dell'estate 2019, la sorella di Belen ha fatto sapere: "Tutti nelle interviste dicono che sono belli e gli augurano di avere figli maschi. Nessuno si espone mai con il suo vero parere, con quello che pensa davvero".

L'ex concorrente del GF Vip, poi, ha affermato: "Io penso che si troveranno molto bene perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite qui in Italia, sono alti un metro e una banana".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il ciclista ha provato ad interrompere la compagna dicendole che queste cose non si dicono, ma lei ha ribattuto: "Io mi prendo la responsabilità di quello che dico. Qui dicono in tanti questa frase e non mi pare sia mai morto nessuno".

Cecilia non apprezza particolarmente questo amore che è appena sbocciato, anzi lo commenta sulle pagine della rivista di Gossip così: "Per me loro sono perfetti insieme per questo motivo. Precisi precisi". Ignazio è stato più diplomatico della fidanzata: quando il giornalista gli ha chiesto di esprimere un parere sulla coppia Iannone-De Lellis, si è limitato a dire che non gli andava di commentare né in positivo né in negativo questo rapporto.

Il legame passato della Rodriguez con Giulia e Andrea

Da quando Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto come coppia, sono stati in molti a commentare il loro legame negativamente: tra questi, spicca di sicuro Cecilia Rodriguez con la frecciatina velenosa che ha mandato ai piccioncini tramite le pagine di Chi. Non si sa cosa abbia portato la bella argentina a pensare male delle due persone con le quali ha avuto un bellissimo rapporto fino a pochi mesi fa: il pilota è stato il cognato della ragazza per circa due anni, ovvero finché Belen non ha deciso di interrompere la loro storia d'amore per tornare tra le braccia di Stefano De Martino.

Il legame tra la showgirl e l'influencer, invece, è nato nella Casa del Grande Fratello Vip 2: le giovani hanno convissuto per qualche mese ed hanno continuato a frequentarsi anche dopo la fine del reality.

Pubblicità

A spingere Cecilia a tagliare ogni tipo di ponte con Giulia, potrebbe anche essere stato indirettamente Andrea Damante: si sa che la giovane Rodriguez è molto amica del dj, e di recente quest'ultimo ha sofferto tanto per la decisione della De Lellis di lasciarlo di punto in bianco per fidanzarsi con Iannone.