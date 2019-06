Belen Rodriguez hot e allusiva anche con le parole quando parla di Stefano De Martino, difendendolo su Instagram. Segno di un ritrovato amore per la coppia, inviata di un'estate bollente.

Belen Rodriguez, amore ritrovato con Stefano De Martino, del resto 'Lui sa fare tutto'

Una risposta secca e immediata ad un follower su instagram, che aveva osato ironizzare su Stefano. Un botta e risposta che ha gelato un commento per accendere le fantasie di tantissimi altri "aficionados" della showgirl argentina.

Che cosa è successo esattamente? È presto detto. Belen e Stefano hanno partecipato ad una serata speciale in un noto locale di Milano in cui il marito Stefano pare si sia scatenato alla consolle. Così, lui e la moglie sono stati immortalati, innamoratissimi, in una foto che ritrae Stefano con un paio di cuffie da dj al collo, vicino a Belen.

Belen Rodriguez, probabilmente orgogliosa e fiera, ha postato questa foto su Instagram e subito i suoi fan si sono scatenati.

Tra tutti i commenti, uno è saltato subito all'occhio di Belen, provocando la sua immediata e reazione. Un utente scrive: "Ora sa mettere anche i dischi?" alludendo a presunte scarse capacità di Stefano, al suo presunto "non saper fare molto oltre ballare, probabilmente". La provocazione è stata immediatamente colta dalla showgirl che ha sentenziato: "Lui sa fare tutto" scatenando la reazione ammirata dei fan.

Tra Belen e Stefano, quindi, è rinato lo stesso sentimento che li ha legati nel giorno del loro matrimonio, è che adesso sembra essere ancora più forte di prima.

Belen e Stefano a Castrocaro 2019 come conduttori

Intanto, la rinata intesa sentimentale tra i due si rispecchia anche in quella di carriera. La coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata, infatti, scelta per condurre Castrocaro 2019, la manifestazione canora dell'estate. Rimasta dietro le quinte per alcuni anni, Castrocaro rinasce proprio quest'anno facendo salute sul palco il suo asso nella manica: la coppia Belen - Stefano. Che condurranno la finale prevista per il 2 e 3 settembre di quest'anno, mentre tra i giudici via sarà Simona Ventura.

Ma la loro coppia esplosiva ha già avuto altri contratti. Condurranno insieme anche La notte della Taranta, dedicata al celebre ballo pugliese. Nonostante gli intellettuali salentini si siano detti poco innamorati della coppia, non ritenuta sufficientemente "capace" per interpretare la conduzione di una serata focalizzata su un ballo così colto e tradizionale della tradizione pugliese. Loro, Belen e Stefano, non ci badano troppo. Sanno di essere una coppia d'oro e di volersi ancora molto bene.