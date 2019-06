Nelle puntate spagnole di Una vita, una longeva relazione sentimentale giungerà ad una crisi apparentemente insanabile. Protagonisti di questa nuova trama saranno Liberto e Rosina che, nonostante la differenza d'età, fanno coppia fissa da diversi anni e sono riusciti a superare insieme una lunga serie di ostacoli. Anche per loro, però, potrebbe arrivare il momento della rottura a causa degli intrighi di un personaggio ancora inedito nelle trame italiane.

Lei sarà Genoveva, la vedova di Samuel: quest'ultimo morirà per proteggere l'amata e lei riterrà responsabili i vicini di casa, colpevoli di non essere riusciti ad evitare il decesso. Da quel momento comincerà a meditare vendetta contro tutti gli abitanti di Acacias 38 trovando, neanche a dirlo, in Ursula l'alleata perfetta. E il suo desiderio di rivalsa partirà proprio da Rosina e Liberto, che dovranno fare i conti con le manipolazioni della terribile donna.

Una Vita anticipazioni: Genoveva seduce Liberto

Stando a quanto riportano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Genoveva riuscirà ad entrare nell'appartamento degli Hidalgo con l'aiuto di Ursula e qui proverà a sedurre Liberto, sorpreso della novità. Proprio in quel momento entrerà in casa Casilda, come progettato dalla stessa Ursula e dalla vedova di Samuel. La domestica sarà sconvolta per quello che riterrà un tradimento e non riuscirà a tenere per sé il segreto, riportando subito la notizia a Rosina.

E la donna non vorrà più sapere del marito, non sospettando che i fatti si sono svolti in maniera ben diversa da quanto visto da Casilda. Rosina deciderà di porre fine al loro matrimonio e, non accettando la spiegazione dei fatti del marito, lo caccerà di casa e gli chiederà immediatamente il divorzio.

Trame spagnole Una Vita: prosegue la vendetta di Genoveva

Il matrimonio di Rosina e Liberto sembrerebbe arrivato al capolinea nelle puntate spagnole di Una Vita, a causa del presunto tradimento dell'uomo.

Saranno Casilda e Susana a tentare di riportare alla ragione la madre di Leonor, che, però, resterà ferma nella sua precedente decisione. E a nulla servirà neppure il loro tentativo di far incontrare la coppia in chiesa. La madre di Leonor non potrà, infatti, sospettare che si è trattato solo di un losco piano di Genoveva e Ursula per fare del male agli abitanti di Acacias 38. La vedova di Samuel potrà così cantare vittoria nei confronti di Rosina anche se Soler non sembrerà affatto rassegnato all'evidenza, progettando un piano per riportare la donna alla ragione.

Il tempo a sua disposizione potrebbe non essere abbastanza dato che Liberto verrà arrestato e incarcerato per adulterio.