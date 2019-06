Un Posto al Sole, la soap italiana più longeva e amata dal pubblico, anche dall'1 al 5 luglio continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì su Raitre al consueto orario delle 20:45. Tra le vicende più importanti che verranno trattate, ci sarà sicuramente l'ossessione di Diego verso Beatrice, anche se il ragazzo proverà a dimenticare l'ex fidanzata concentrandosi sul lavoro. Intanto proseguirà la conoscenza tra Serena e Leonardo, mentre Angela avrà modo di svelare alla madre le sue turbe sentimentali.

L'ossessione di Diego e i dubbi di Vittorio

Da quando Diego ha scoperto che Beatrice ha un nuovo compagno, ha cominciato ad avere una vera e propria ossessione nei confronti della ragazza. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Raffaele, preoccupato per il figlio, cercherà di convincerlo a mettersi alle spalle una volta per tutte il pensiero dell'ex fidanzata. Il giovane si renderà conto dei suoi errori e deciderà di dedicarsi al lavoro per dimenticare Beatrice.

Quest'ultima, a sua volta, non sarà molto soddisfatta della sua relazione: il partner, infatti, non potrà dedicarsi totalmente a lei perché è già sposato.

Alex e Vittorio avranno dei problemi a causa della sorella di lei, Mia, che sarà sempre più presente nella vita della ragazza. La tensione tra i due potrebbe rivelarsi favorevole ad Anita che, con un'inaspettata rivelazione, metterà in discussione il rapporto già labile tra Vittorio e la giovane grafica.

Per Guido il peggio sarà passato: dopo essersi riconciliato con Mariella e aver scoperto di aver avuto un bambino con lei, deciderà di partire per una vacanza con la sua famiglia e godersi la tanto agognata serenità. Cerruti, nel frattempo, riceverà un inatteso invito a cena che gli farà molto piacere.

Michele seguirà le fasi processuali che vedono Mimmo sul banco degli imputati e conoscerà anche i suoi genitori. Il giornalista sarà sempre più deciso ad aiutare il ragazzo dopo aver conosciuto la sua parte più fragile durante la rapina al Bar Vulcano.

Intanto Marina, dopo essere stata derubata nella sua villa, farà installare un impianto di sorveglianza per scoprire l'identità di una presenza sospetta che si aggira nei meandri della sua residenza. Grazie alle telecamere, la donna riconoscerà l'uomo che si è introdotto nella sua abitazione.

Il lato oscuro di Leonardo e la crisi di Angela

Leonardo e Serena trascorreranno un po' di tempo insieme: questo permetterà alla ragazza di conoscere meglio l'amico di Tommaso.

La Cirillo farà una scoperta importante nei suoi confronti e lo metterà con le spalle al muro. Leonardo, a sua volta, tenterà in tutti i modi di farsi perdonare.

Nel frattempo Filippo, ignaro di tutto, vorrà fare una proposta molto importante al misterioso nuovo arrivato, e ciò metterà in difficoltà Serena che non saprà come comportarsi. Angela discuterà animatamente con Giulia, e nel corso del diverbio ammetterà di essere in piena crisi sentimentale.