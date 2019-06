Le star del mondo del cinema e della musica nuovamente nel mirino degli hacker. L’ultima vittima dei pirati della rete è Bella Thorne che nelle scorse ore ha rotto gli indugi e via social ha raccontato quanto le è accaduto nelle ultime settimane. Un periodo da incubo per colpa di un vile ricatto come ha raccontato la ventunenne che ha conquistato la ribalta interpretando Cece Jones nella serie A ‘Tutto ritmo’ di Disney Channel. A differenza di altri vip finiti nella rete degli hacker, l’attrice e cantante ha subito l’attacco su Snapchat con il furto di materiale privato.

In particolar modo sono stati acquisiti alcuni scatti intimi di Bella Throne che, successivamente, sono diventati oggetto di un ricatto con la pretesa di una cifra esorbitante per evitare che venissero diffusi sul web.

A questo punto la Thorne ha preferito diffondere sui social le immagini piccanti per prendere in contropiede l’hacker e liberarsi dalla sua opprimente morsa. “Ora non hai più potere su di me” - ha scritto l’artista statunitense che ha incassato i complimenti del fidanzato (Benjamin Mascolo): “Sono orgoglioso di te”.

Bella Thorne su Twitter: 'Ora non hai più potere su di me'

Bella Thorne ha vissuto giorni difficili a causa del ricatto subito da un hacker che era riuscito ad entrare sul suo profilo Snapchat e si era impossessato di alcune foto audaci. Scatti che la cantante aveva inviato ad una ‘persona speciale’ ma che, poi, sono finiti nella mani sbagliate.

Con il trascorrere dei giorni la situazione era diventata insostenibile ed è per questo che la ventunenne ha preferito pubblicare lei stessa le foto, utilizzando i canali social, per porre fine alle opprimenti richieste del ricattatore che era arrivato a chiederle una cifra importante per non diffondere gli scatti sul web.

“Ora finalmente posso dormire, non riuscirai a controllare la mia vita” - ha riferito subito dopo la star che l’anno scorso raccontò di essere stata vittima di abusi in tenera età.

Benjamin Mascolo racconta su Twitter il ricatto alla fidanzata

Sulla vicenda è intervenuto anche il fidanzato di Bella Thorne. Benjamin Mascolo (cantante del duo Benji e Fede) che ha raccontato ulteriori dettagli di quanto accaduto alla ventunenne nelle ultime settimane: “Erano giorni che la mia fidanzata stava male ed era depressa perché qualcuno le aveva rubato del materiale intimo entrando sul suo profilo Snapchat” - ha chiarito il cantante modenese che ha aggiunto che l’hacker ha iniziato a ricattare la Thorne chiedendole una cifra spropositata per non pubblicare le foto.

“Abbiamo immediatamente contattato legali e polizia ma ci è stato riferito che era praticamente impossibile impedire la diffusione”. Per liberarsi dal giogo del ricattatore la cantante statunitense ha deciso di fare uno screen e pubblicare gli scatti rubati sui profili social: “Sono orgoglioso di lei, ha preso una decisione saggia e credo che tante altre vittime di queste situazioni debbano seguire il suo esempio e ribellarsi a questi infami”.