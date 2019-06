Nell'ultimo periodo la famosa pop star Britney Spears è finita al centro di un polverone mediatico a causa delle sue condizioni mentali. Un po' di tempo fa la cantante è stata ricoverata in una clinica di igiene mentale, poiché affetta da alcuni disturbi psicologici. Una volta uscita, la donna è tornata alla sua vita di sempre, anche se i video che sta pubblicando stanno facendo preoccupare notevolmente i numerosi fan che la seguono. Un po' di giorni fa ha pubblicato un video nel quale faceva strane faccine e alludeva al fatto che fosse così bello "non essere normali".

Poche ore fa, però, ha pubblicato altre Instagram Stories alquanto particolari. La pop star, infatti, ha sbottato contro tutte quelle persone che stanno criticando il suo aspetto fisico dicendo: "Guardatemi sono magrissima".

La provocazione di Britney Spears contro i numerosi utenti che la stanno criticando sul web

La cantante Britney Spears è tra i personaggi più discussi del momento. La donna pare abbia alcuni disturbi mentali. Proprio per questo motivo è stata ricoverata in una clinica.

Britney Spears preoccupa i fan con un video

A distanza di un po' di giorni, però, la cantante si è ostinata a chiarire di stare bene e di essere stata costretta al ricovero dagli esponenti del suo staff. Ad ogni modo, nonostante le sue parole, il popolo del web continua ad essere convinto del fatto che ci sia qualcosa di strano nei suoi atteggiamenti. In seguito al video con le strane faccine, la star ha pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali ha sbottato contro tutti quelli che la criticano.

La donna ha fatto riferimento ad alcune immagini, pubbricate dai paparazzi, in cui sembra pesi almeno 20 kilogrammi in più rispetto alla realtà. Proprio nel tentativo di provocare il suo pubblico, la cantante ha mostrato dei contenuti nei quali appare molto esile ed ha detto: "Guardatemi sono magrissima".

Molti fan credono che la cantante non stia affatto bene psicologicamente

Al termine dello sfogo, la donna ha chiesto al pubblico di prestare maggiore attenzione a quello che pubblicano i paparazzi.

Spesso anche loro diffondono delle immagini non veritiere. Pertanto, Britney Spears ha stuzzicato i fan dicendo: "Questa sono io adesso e sono magra come un ago. Adesso ditemelo voi cos’è reale”. Qual è, dunque, la Britney "reale"? Quella con 20 kg in più oppure questa decisamente più magra? Ad ogni modo, i numerosi fan non stanno facendo altro che interrogarsi sullo stato di salute della cantante. Sia nelle ultime immagini che nei video in questione appare visibilmente strana.

Nonostante stia cercando a tutti i costi di dimostrare di stare bene, c'è ancora chi non crede a tutto questo.