Ci sono novità importanti per quanto riguarda la prossima stagione televisiva del programma "Detto Fatto", che proprio quest'anno ha visto alla sua conduzione l'esordio di Bianca Guaccero. Giovanni Ciacci ha preso una decisione inaspettata, destinata a generare un pizzico di dispiacere nel pubblico che in questo periodo ha dimostrato di apprezzare particolarmente gli interventi del costumista. Questi, infatti, ha annunciato che dopo sei anni da protagonista di tutorial, cambi di look e rubriche legate alla moda e al Gossip, è arrivato il momento di lasciare la trasmissione.

Si tratta di una novità rivelata direttamente da Ciacci tramite il suo profilo Instagram. La didascalia che accompagna il post lascia chiaramente intendere che l'esperto di moda non ha alcuna intenzione di cambiare idea. Queste, infatti, sono le parole scritte dal costumista toscano: "Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle". Il 48enne ha aggiunto di aver trascorso degli anni indimenticabili a "Detto Fatto", chiarendo che ora per lui è giunto il momento di misurarsi con nuovi progetti e di prendere altre strade.

L'assenza del costumista rappresenta indubbiamente un duro colpo per il factual-show di Raidue, se si considera che Ciacci è stato presente fin dalla sua prima edizione. In questi anni, grazie alla sua simpatia e verve, è diventato un vero e proprio personaggio televisivo, e di recente è stato spesso ospite, in qualità di opinionista, della trasmissione di Canale 5 "Live-Non è la D'Urso".

Un successo in crescendo nelle ultime stagioni

In questi ultimi anni è evidente quanto sia aumentata la popolarità di Ciacci, e nel 2018 per lui è arrivata la svolta.

Infatti nella scorsa stagione televisiva ha fatto parte del cast di "Ballando con le Stelle", ottenendo anche in questo caso stima e consenso da parte dei telespettatori. Ricordiamo, inoltre, che lo stilista è approdato anche alla web Tv di 361 Magazine, dove cura una rubrica dedicata proprio alla cronaca rosa e alla moda.

I commenti dei fan su Instagram

A questo punto è inevitabile chiedersi chi sarà chiamato a sostituire Giovanni Ciacci a "Detto Fatto", andando ad affiancare Bianca Guaccero che è stata confermata alla conduzione della trasmissione.

La collaborazione tra il costumista senese e l'attrice-presentatrice pugliese è durata solo un anno, giacché nelle cinque edizioni precedenti l'esperto di moda aveva fatto coppia con Caterina Balivo.

Non sono mancati su Instagram i messaggi d'affetto dei fan, i quali hanno sottolineato il proprio dispiacere per la decisione presa da Ciacci che in questi anni ha portato sempre un pizzico di brio e di ulteriore vitalità allo show del pomeriggio di Raidue.

Tra gli interventi più rilevanti, ci sono da sottolineare quelli delle colleghe e conduttrici Adriana Volpe, Manila Nazzaro e Barbara Foria.