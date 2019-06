La serie televisiva turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che in madre patria ha già ottenuto un grande successo è già entrata nel cuore del pubblico italiano. Nelle prossime puntate, verrà alla luce una sconvolgente verità sul drammatico decesso di Demir e Zeynep (genitori del piccolo Bulut). Questo lutto inaspettato continuerà ad essere al centro delle trame dello sceneggiato per parecchio tempo. Le anticipazioni rivelano che si scoprirà che Hakan Onder stanco di vedere la moglie Demet ancora innamorata di Ferit Alsan, per iniziare ha messo fuori gioco i parenti dello stesso con l’aiuto dei suoi uomini. L’obiettivo del perfido uomo è quello di tornare a lavorare nell’azienda del titolare di Nazli Piran, da cui è stato cacciato diversi anni fa.

Pubblicità

Pubblicità

Riassunto episodi fino al 14 giugno: il decesso di Demir e Zeynep

Purtroppo nel finale di questa settimana appena trascorsa, c’è stato un avvenimento tragico che ha sconvolto le vite dei protagonisti. Il piccolo Bulut è rimasto orfano, perché i suoi genitori hanno perso la vita a causa di un incidente stradale. Gli spoiler degli episodi in onda sempre su Canale 5 dal 17 al 21 giugno 2019, segnalano che il nipote di Ferit verrà affidato agli zii Demet e Hakan grazie all’aiuto di Asuman.

Quest’ultimo sin dall’inizio, precisamente nelle puntate trasmesse fino a venerdì 14 giugno, ha dimostrato ai telespettatori italiani di non essere i buoni rapporti con l’Aslan visto che durante l’evento mondano tenutasi a Istanbul, ha fatto di tutto per convincere il signor Nakatani a non stringere accordi con la holding del datore di lavoro di Nazli, senza riuscire nel suo intento. Dopo aver perso la gara d’appalto, l’Onder ha dato inizio alla sua atroce vendetta, dato che in seguito si scoprirà che Demet e Zeynep non sono morti in modo casuale ma per mano sua.

Pubblicità

I genitori di Bulut sono morti a causa di Hakan, il marito di Demet vuole uccidere anche Ferit

La sconcertante verità verrà a galla quando Demet con molta nostalgia ricorderà a Ferit i momenti in cui formavano una coppia: durante questa conversazione la sorella del defunto Demir farà presente all’Aslan che se erano ancora fidanzati Bulut sarebbe stato affidato a loro senza nessun problema. Hakan dopo aver ascoltato le parole spiazzanti della moglie, farà capire di essere colui che ha organizzato la morte dei genitori di Bulut.

Purtroppo il malvagio uomo per entrare in possesso del 48% delle azioni della Pusula Holding attraverso la moglie e Bulut, avrà intenzione di sbarazzarsi di Ferit. L’Onder non appena vedrà Demet e l’Aslan ricordare il momento in cui si erano scambiati gli anelli di fidanzamento, deciderà di uccidere il benestante imprenditore, pretendendo di fargli fare la stessa fine della sorella e del cognato. A questo punto, per continuare a scoprire in anteprima come si evolveranno le vicende di Nazli e Ferit, ma soprattutto sapere se Hakan pagherà per l’omicidio di cui si è macchiato, non resta che attendere nuovi spoiler.