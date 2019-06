Recentemente sta facendo discutere una vignetta fatta dal noto Vauro Senesi. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto viene riportato in un articolo pubblicato sul sito web specializzato 'Tvblog.it', durante la trasmissione di La7 'L'Aria che Tira', Vauro ha fatto una vignetta critica nei confronti della popolare Politica di Forza Italia Mara Carfagna. Più specificatamente, tale vignetta era incentrata sui ben famosi scandali del Bunga Bunga, che avevano interessato il governo Berlusconi nel 2010.

Nello stesso disegno del vignettista simpatizzante dell'estrema sinistra, la Carfagna è stata rappresentata come un'infermiera di Berlusconi a tinte 'hot'.

La Carfagna: 'Vauro è rimasto a diversi anni fa'

La risposta di Mara Carfagna non si è fatta attendere. Difatti, la nota politica di centrodestra ha commentato criticamente il disegno di Vauro Senesi sostenendo che il vignettista fosse praticamente rimasto a dieci anni fa. Inoltre, la stessa Carfagna ha affermato che ormai è il 2019 e, in tal modo, ha fatto intendere di ritenere alquanto 'patetiche' queste polemiche basate su fatti relativamente poco recenti.

In seguito, come riporta il già citato articolo di 'Tvblog', il lancio della pubblicità ha stemperato almeno parzialmente l'imbarazzo che si era creato negli studi del programma condotto da Myrta Merlino.

La politica di Forza Italia: 'Ho conquistato ciò che ho grazie ad un lungo lavoro'

Sulla polemica per la vignetta di Vauro la Carfagna, ora coordinatrice nazionale di Forza Italia, ha aggiunto che ciò che è riuscita a conquistare è stato possibile grazie al suo impegno e al suo lavoro sul campo.

Oltre a tutto ciò, riporta un articolo di 'Libero' dedicato alla vicenda, la politica del partito di centrodestra ha affermato che ha anche avuto delusioni e dispiaceri ma che, comunque, ha avuto il piacere di conoscere delle donne decisamente competenti e che la sostengono anche oggi. Inoltre, la Carfagna ha ribadito di non cercare nessuna rivincita di tipo personale e con il suo discorso ha voluto sostenere di non essere arrivata dov'è grazie a dei meri appoggi e, tanto meno, per via di controverse e discusse vicende come il Bunga-Bunga.

Sulla questione, bisogna dire che da diverso tempo è noto che Vauro Senesi è impegnato in una dura polemica con il governo gialloverde e specialmente con l'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini e la Lega Nord in generale. Oltre a ciò, non bisogna dimenticare che lo stesso vignettista di simpatie comuniste sia sempre decisamente critico e polemico verso l'area del centrodestra e quella che è legata a Silvio Berlusconi.