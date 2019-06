Nuovi e appassionanti colpi di scena terranno compagnia ai telespettatori spagnoli della soap opera “Il Segreto” la prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che, la diabolica Antolina Ramos perderà la vita precipitando da un burrone nel tentativo di uccidere il marito Isaac Guerrero. Carmelo Leal invece finalmente scoprirà che sua moglie Adela ha avuto un terribile incidente stradale che l’ha condotta alla morte, per mano di Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte.

Pubblicità

Pubblicità

Il Guerrero riceve un biglietto dalla moglie, Severo e Francisca non si fidano di Fernando

Nelle puntate in programmazione su “Antena 3” da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019, tutti gli abitanti di Puente Viejo apprenderanno dal sergente Meliton che è scomparsa un’arma da fuoco. Intanto Elsa non riuscirà a stare tranquilla, quando Dolores le farà sapere che Antolina la scorsa notte ha derubato nel suo negozio. Nonostante ciò, la Laguna si rifiuterà di separarsi da Isaac: quest'ultimo, riceverà un biglietto da parte della moglie, che pretenderà di volere dei soldi da lui in cambio del suo addio.

Pubblicità

Prudencio confermerà a Matias di essersi lasciato con Lola a causa di Francisca. Improvvisamene Lola apparirà nella cantina, e farà presente al fratello di Saul che non se ne andrà fino a quando non le darà il permesso di spiegarsi. Ancora una volta il minore degli Ortega caccerà fuori dalla sua vita la donna, dicendole di essere morta per lui. Irene dimostrerà che il responsabile della morte di Adela è il sindaco di Belmonte. Raimundo rivolgerà le sue scuse a Fernando per aver sospettato di lui: quest'ultimo con molta sincerità dirà a Severo e Carmelo di volerli aiutare a vendicare il decesso della maestra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Il Mesia scriverà una lettera inquietante, visto che pianificherà la distruzione dell'intero paese. Matias dirà ad Isaac di non recarsi all'appuntamento di Antolina, dicendogli che potrebbe essere una trappola. Purtroppo il Guerrero vorrà incontrare la moglie, per non far correre altri rischi ad Elsa. Il marito di Marcela deciderà di accompagnare il suo amico. La Ramos preparerà una trappola per Isaac, mentre Lola si rifiuterà di lavorare alla locanda dei Castaneda.

Severo e Carmelo metteranno al corrente Irene dell'aiuto che gli ha offerto Fernando, per vendicare la tragica fine di Adela. La giornalista inviterà il marito e il Leal ad aspettare il risultato dei test finali, per avere la certezza che il colpevole sia davvero il sindaco di Belmonte. Il Santacruz e la Montenegro dubiteranno delle intenzioni del Mesia.

Isaac fa seppellire Antolina, Adela è morta a causa del sindaco di Belmonte

Antolina proprio quando tenterà di porre fine alla vita di Isaac, cadrà da una scogliera in fondo a un burrone.

Pubblicità

La Ramos non appena suo marito la raggiungerà, proverà ad ucciderlo ancora una volta senza riuscirci. Elsa dopo essersi resa conto dell'assenza del Guerrero, temerà che le stia nascondendo qualcosa. Consuelo, Marcela, e la Laguna, riceveranno finalmente notizie da Matias. La Del Molino assumerà Lola alla sua pensione anche se la giovane temerà la reazione che potrebbe avere Prudencio, quando la vedrà alle prese con un nuovo lavoro. Severo dirà alla moglie che Carmelo presto la farà pagare al sindaco Belmonte.

Pubblicità

Raimundo inviterà il Santacruz e la Campuzano di tenere d’occhio il Leal, per non consentirgli di commettere una follia. L’infermiera Vilches allontanerà la sedia di Maria, costringendola a raggiungere il limite delle sue forze. Matias invece racconterà ciò che è accaduto nel burrone tra Isaac e Antolina: Carmelo darà a Cifuentes l’incarico per recuperare il corpo della Ramos.

Il Guerrero si accorgerà che la salute della Laguna sta peggiorando, quando lei stessa gli confermerà di sentire freddo. L’infermiera Dori sempre più infastidita dall'atteggiamento lamentoso di Maria, le dirà addio, ma Fernando la inviterà a rimanere. La Castaneda farà un passo indietro, visto che chiederà alla Vilches di tornare ad assisterla, senza riuscire a convincerla. L’infermiera sembrerà intenzionata ad andarsene a tutti i costi. Francisca e Mauricio apprenderanno che il sindaco di Belmonte, è incapace di commettere un delitto. Nonostante ciò, la darklady crederà che sia meglio aspettare, dopo aver detto al suo capomastro che il Leal uccidendo il suo rivale si metterà nei guai. Dori accetterà di tornare ad occuparsi di Maria, ma alla condizione che svolga i suoi esercizi senza farle domande. Matias dirà a Marcela di aver trovato sua sorella migliorata: successivamente Isaac si arrabbierà con Elsa per non averlo avvertito prima del suo deterioramento. Quest'ultima prima di andare in ospedale in compagnia di Consuelo, chiederà al Guerrero di far seppellire Antolina. Matias consiglierà a Prudencio di scoprire quali sono le ragioni che hanno portato Lola ad accettare il ricatto di Francisca. Raimundo dopo aver fatto visita a Maria, farà sapere a Fernando che Mauricio sta tenendo sotto controllo il sindaco di Belmonte. Per finire il Mesia contatterà Carmelo e gli rivelerà che colui che ha messo la bomba durante le sue mancate nozze è la stessa persona che ha ucciso Adela. Il figlio del defunto Olmo si riferirà ad Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, e proporrà al Leal un piano per vendicarsi.