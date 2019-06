Si preannunciano scoppiettanti gli appuntamenti della serie televisiva intitolata Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in onda la prima settimana del mese di luglio. Gli spoiler rivelano che Ferit Aslan, oltre ad essere ancora turbato per non essere riuscito a far rimanere suo nipote Bulut da lui, si ammalerà. Purtroppo il ricco imprenditore a causa della febbre alta si vedrà costretto a restare a riposo, ma per fortuna ad assisterlo ci penserà la sua cuoca Nazli Piran. Fatos, invece, farà i conti con un piccolo inconveniente.

Questa volta la stilista non riuscirà ad evitare Engin perché entrambi resteranno bloccati in un ascensore.

Ferit si influenza, Fatos ed Engin si confrontano

Dalle trame delle puntate che i telespettatori italiani avranno modo di seguire da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019 emergerà che l’auto che ha causato il decesso dei genitori di Bulut è stata manomessa da Hakan. Quest’ultimo ordinerà a Resul di eliminare ogni indizio che possa far scoprire il suo coinvolgimento con il tragico incidente di Demir e Zeynep.

Nel contempo Fatos e Asuman avranno una giornata impegnativa visto che, dopo essere state in piscina, si faranno belle per partecipare ad una nuova esibizione di Alya. A causa di una brutta influenza, Ferit non consentirà a Nazli di unirsi alle sue amiche visto che si vedrà costretta ad accudirlo. Il giorno successivo Fatos si troverà nuovamente in una situazione imbarazzante poiché rimarrà bloccata in ascensore con Engin. Asuman, a differenza della sorella e della stilista, per il momento non avrà nulla da temere.

Gelosa del rapporto che sta nascendo tra la Piran e l’Aslan, Demet farà recapitare una missiva al suo ex fidanzato per fargli apprendere che è stata la sorella della cuoca a darle le foto del documento che le ha fatto ottenere la custodia di Bulut. Fatos ed Engin si confronteranno dopo l’ultima lite avuta. Ferit, grazie ad un’ordinanza restrittiva ricevuta, vieterà agli Onder di entrare nella sua azienda.

Deniz spezza il cuore ad Alya, Bulut costretto a rimanere con gli zii Onder

Nazli farà fatica a seguire una lezione di cucina di un famoso chef iraniano.

Deniz, dopo aver acquistato il locale in cui si svolgono i concerti di Alya, spezzerà il cuore alla giovane dicendole di non amarla. Fatos si lascerà sopraffare dalla tristezza a causa di un colloquio di lavoro andato nel peggiore dei modi. Ferit e Nazli, anche se dimostreranno che il loro legame sta crescendo notevolmente, sembreranno decisi a trattenere i loro sentimenti. L’Aslan e Hakan, in attesa dell’imminente processo per l’affidamento di Bulut, si screditeranno a vicenda.

Deniz proporrà a Fatos di lavorare per lui mentre il marito di Demet corromperà con del denaro Buse con l’intento di incastrare il suo nemico prima dell’udienza. Quest’ultima andrà a cena con Ferit, e volterà le spalle ad Hakan dato che rivelerà al suo amico di essere stata pagata per andare a letto con lui. Anche se Bulut dichiarerà di sua spontanea volontà di voler stare con Ferit e Nazli purtroppo si vedrà costretto a tornare a casa degli zii Onder.

Il magistrato a causa della presunta frivolezza dell’Aslan affiderà il minore a Demet e Hakan.