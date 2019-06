Nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato “Una vita” in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Ursula Dicenta dimostrerà ancora una volta di essere una donna senza scrupoli. L’ex istruttrice pugnalerà la sua domestica Carmen, non appena cercherà di impedirle di portare a compimento il suo piano, ovvero di fuggire dal quartiere iberico con il nipote Moises. Diego Alday invece, scoprirà che suo padre Jaime non si trova in una clinica svizzera come gli aveva detto Samuel.

Il cognato di Blanca si imbatterà nel corpo senza vita del genitore, e accanto alla spoglia troverà un indizio per poter attribuire la colpa del decesso al fratello.

Samuel e Ursula rapiscono Moises, Blanca lascia il cognato

I telespettatori italiani negli episodi in onda fino al 14 giugno, assisteranno al risveglio di Blanca. Quest’ultima dopo aver partorito nel bosco, verrà a conoscenza di aver messo al mondo una bambina senza vita, e non il maschietto che credeva di aver tenuto tra le sua braccia prima di perdere i sensi.

Una Vita, spoiler: Diego trova il cadavere del padre, Carmen pugnalata da Ursula

La Dicenta Junior non si sbaglierà, visto che a sottrarre suo figlio Moises saranno sua madre e il marito Samuel. In seguito, precisamente quando la primogenita di Ursula accetterà di rifarsi una nuova vita in Svizzera con il cognato Diego, si lascerà influenzare da una donna corrotta da sua madre, chiamata Cristina. Quest’ultima farà sentire in colpa Blanca, facendole credere di aver perso la sua creatura per aver tradito il marito. A quel punto, la neo mamma metterà fine alla relazione clandestina con il cognato, e si convincerà di aver dato alla luce davvero una neonata morta.

Con il passare dei giorni, la domestica Carmen stufa di non poter vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con il detective Riera a causa delle minacce della sua padrona, deciderà di vendicarsi.

Diego trova il corpo senza vita del padre, Carmen ferita gravemente dalla Dicenta

Intanto Diego ritroverà accanto al cadavere del padre il fermacarte del fratello Samuel. Quest’ultimo verrà arrestato di fronte a tutti i vicini, con l’accusa di omicidio.

Successivamente Blanca e Diego apprenderanno tramite Riera che il loro bambino si trova in una pensione. Intanto Samuel si difenderà, affermando che la responsabile del decesso del suo genitore è Ursula. Carmen tenterà di fermare la sua padrona, non appena si accorgerà che ha preparato le armi e i bagagli per scappare con il nipote. Nel contempo Blanca e Diego parteciperanno al funerale di Jaime. Samuel dopo essere stato scagionato grazie a Liberto, troverà Carmen gravemente ferita all’addome: quest’ultima con un filo di voce riuscirà a comunicare al fratello di Diego che sua suocera è in procinto di fuggire.

Il secondogenito di Jaime cercherà di espirare le sue colpe, rivelando alla moglie e al fratello che Ursula sta tentando di portare via con sé Moises. Fortunatamente i due adulteri riusciranno a ricongiungersi con il loro bambino, ma quando faranno ritorno a casa apprenderanno da Samuel che Carmen si è rifugiata per impedire alla Dicenta di rintracciarla.