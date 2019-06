La vita sentimentale di Giulia De Lellis continua a tenere banco sui giornali e sui siti di Gossip. Le voci su un presunto flirt in corso con Andrea Iannone stanno trovando le prime conferme negli spostamenti della ragazza. Interpellata da alcuni fan in discoteca sulla frequentazione che si dice abbia intrapreso con il pilota, la romana si è limitata a dire che è ancora ufficialmente single e che non è fidanzata con Iannone. Ieri sera, però, l'influencer ha parlato anche dell'ex Damante. Nonostante il loro riavvicinamento non sia andato a buon fine, la 23enne ha fatto sapere che lui rimarrà sempre una persona molto importante.

Le prime parole della De Lellis su Damante

Dopo essere stata in silenzio per mesi sulla sua vita amorosa, ieri sera Giulia De Lellis ha detto due cose molto interessanti sugli uomini ai quali è stata accostata di recente. Nel corso dell'ospitata in una discoteca in provincia di Roma, la giovane ha risposto alle curiosità di alcuni presenti, catturando l'attenzione degli appassionati di gossip soprattutto quando ha commentato i flirt che le sono stati attribuiti ultimamente.

Giulia De Lellis si sbilancia su Andrea Damante: 'Una persona importante, lo sarà sempre'.

Quando le è stato chiesto in che rapporti è oggi con Andrea Damante, l'influencer ha prima confermato di non essere tornata con lui e poi ha detto: "Lui è una persona molto importante e lo sarà per sempre".

Nonostante il riavvicinamento con il dj non sia andato a buon fine, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha assicurato di essere rimasta in ottimi rapporti con lui.

Il veronese, dal canto suo, non si è ancora esposto palesemente sulle voci che vorrebbero Giulia molto vicina a Iannone; sul profilo Instagram del ragazzo, però, ieri pomeriggio è stato caricato un video che, secondo tanti, altro non era che un commento ai tanti gossip che stanno trapelando in questi giorni anche sul suo conto.

"Per il resto, tutto ok", ha detto Andrea per rassicurare i fan sul periodo un po' particolare che sta vivendo.

Giulia chiarisce: 'Non sono ancora fidanzata'

Sempre durante la serata di ieri in discoteca, la De Lellis ha risposto alla domanda che in tanti avrebbero voluto farle in questi giorni: "Ma è vero che ti sei fidanzata con Andrea Iannone?".

Dopo un iniziale momento di imbarazzo, la giovane ha detto: "No, non sono fidanzata".

A chi non le ha creduto, l'influencer ha fatto sapere: "È vero, ve lo giuro. Non sono ancora fidanzata". La parola ancora che la ragazza ha aggiunto nella sua seconda risposta, sembra una conferma indiretta al gossip che la vorrebbe impegnata a frequentare il pilota di Moto GP da una settimana a questa parte.

Soltanto un paio di giorni fa, infatti, Giulia è stata paparazzata in un bar di Lugano proprio in compagnia dello sportivo e poi ha pubblicato su Instagram una foto nella quale si vedeva il bel giardino della lussuosa villa nella quale risiede l'ex di Belen Rodriguez quando è in Svizzera.