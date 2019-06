La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, sta ottenendo tanto successo in termini di ascolti. Dalle anticipazioni relative agli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nel mese di luglio si evince che Nazli Piran, pur essendosi resa conto di provare amore nei confronti di Ferit Aslan, si allontanerà dallo stesso. L’aspirante cuoca si licenzierà proprio quando Deniz si accorgerà che tra lei e il ricco manager c’è qualcosa che va oltre l’amicizia.

La coinquilina prenderà questa decisione rinunciando a vivere la storia d’amore con il suo datore di lavoro per non essere riuscita a confessare il tradimento della sorella Asuman.

Riassunto episodi di giugno

Nelle puntate che il pubblico italiano ha avuto modo di vedere nel mese di giugno, che sta per giungere al termine, Nazli ha iniziato a lavorare per il ricco imprenditore Ferit per poter aprire un ristorante tutto suo con i soldi che riuscirà a guadagnare.

Quest’ultimo, dopo aver iniziato a sospettare che la sua cuoca fosse alla ricerca di un uomo sposato, si è ricreduto sul conto della giovane soprattutto per il legame speciale che ha instaurato con suo nipote Bulut. Purtroppo il bambino ha subito un vero e proprio shock perché, dopo aver perso i suoi genitori a causa di un incidente stradale, è stato affidato agli zii Demet e Hakan per volere del giudice. In realtà la perfida coppia è riuscita nel suo intento con l’aiuto di Asuman che ha fotografato alla villa di Ferit il documento per ottenere la custodia temporanea del nipote. Dopo aver scoperto l'orrendo gesto commesso dalla sorella, Nazli ha avuto un malore e non è riuscita a confessare la verità al suo capo.

Anticipazioni puntate di luglio: Nazli decide di non lavorare più per Ferit

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Canale 5 a partire dalla prossima settimana, dal 1° al 5 luglio, rivelano che Nazli, dopo essere stata informata dalla sorella, farà sparire una lettera che Demet ha inviato a Ferit per metterla nei guai. La cuoca ridurrà in mille pezzi, senza farsi accorgere dall’Aslan, la missiva che l'accusa di essere complice di Asuman nel complotto per ottenere l'affidamento di Bulut.

Purtroppo il bambino, anche se farà presente di voler tornare a vivere con lo zio Ferit, verrà affidato in modo definitivo agli Onder. Il magistrato non prenderà in considerazione la volontà del minore a causa di alcune foto compromettenti che ritrarranno l’Aslan in compagnia di Nazli e di un’altra donna. Successivamente l’aspirante chef si renderà conto di essersi innamorata del suo titolare di lavoro e, pur avendolo baciato, continuerà a proteggere la sorella.

A quel punto la Piran prenderà le distanze dall’Aslan decidendo addirittura di licenziarsi con le lacrime agli occhi. La cuoca accetterà la proposta di Deniz che deciderà di assumerla nel suo locale pur avendo saputo dalla sua ex fidanzata Ayla che si è presa una cotta per Ferit. Quest’ultimo, dopo aver fatto presente alla sorella di Asuman di dover rimanere al suo servizio se non vorrà pagare una penale dal valore di 100 mila lire turche, farà un passo indietro.Non appena Deniz deciderà di vendere le proprie quote della società, l’Aslan, mettendo a rischio la sua carriera lavorativa, lascerà Nazli libera di fare le sue scelte.

Ferit strapperà il contratto lavorativo con la firma di Nazli dopo essere stato accusato dal fratello di Demet di essere un manipolatore.