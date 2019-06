Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la Serie TV turca che sta collezionando ascolti sempre più alti sulle reti Mediaset. Nelle puntate trasmesse dal 1 al 5 luglio su Canale 5, Nazli rinuncerà a partecipare ad un concerto per stare vicina a Ferit, mentre Asuman si metterà d'accordo con Demet e Hakan per proteggere la sorella dopo essere stata smascherata.

Bitter Sweet: Nazli aiuta Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet relative alle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, svelano che Hakan ordinerà a Resul di togliere le prove della manomissione dell'auto dove sono morti Demir e Zeynep.

Intanto, Bulut trascorrerà una giornata spensierata in piscina con la ragazze che, dopo, si faranno belle per andare al concerto di Alya. Purtroppo, Ferit accuserà una febbre elevatissima, tanto da impedirgli di partecipare al concerto, tanto che Nazli accetterà di restare al suo capezzale. Allo stesso tempo, Fatos rimarrà imprigionata nell'ascensore con Engin. L'inconveniente li metterà di fronte ai loro problemi mentre la vita di Asuman procederà a vele spiegate.

Anticipazioni Bitter Sweet: il piano di Asuman

Demet farà sapere a Ferit che le foto relative ai documenti della custodia di Bulut sono state scattate da Asuman (Ilayda Akdogan). Proprio quest'ultima stringerà un patto con gli zii del bambino per proteggere la sorella. Dall'altro canto, Ferit vieterà ad Hakan di entrare alla Pusula Holding, mentre Nazli inizierà un corso con un famoso chef iraniano ma senza successo. Deniz, invece, comprerà il locale dove si esibisce Alya, nonostante non provi dei sentimenti per lei. Infine Fatos (Öznur Serçeler) sarà depressa per l'esito di un colloquio di lavoro, tanto da avere ripercussioni sulla sfera sentimentale con Engin.

Hakan ordina a Buse di sedurre Ferit

Le trame di Bitter Sweet in onda la prossima settimana su Canale 5, svelano che Nazli (Özge Gürel) e Ferit cercheranno di respingere l'attrazione reciproca mentre ci sarà sempre più tensione tra quest'ultimo ed Hakan (Necip Memili) per l'affidamento definitivo di Bulut. Deniz (Hakan Kurtas), intanto, offrirà a Fatos di lavorare nel suo locale mentre Hakan sfuggirà al piano organizzato da Ferit (Can Yaman). Inoltre lo zio di Bulut ingaggerà Buse per farla andare a letto con il rivale affinché perda l'udienza.

Ma ecco che la donna svelerà al manager i piani di Hakan durante una cena a lume di candela. Il giorno successivo, Bulut dirà al giudice di voler andare a vivere con lo zio e la sorella di Asuman. Purtroppo, durante l'udienza verrà mostrata una foto di Asan insieme a Buse, tanto che suo nipote sarà affidato agli zii. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.