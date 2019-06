La nuova telenovela di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che narra le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman, è finalmente approdata sulla rete ammiraglia Mediaset. Arrivano delle anticipazioni che sicuramente faranno esultare di gioia i telespettatori. I due protagonisti nei prossimi episodi italiani, che dovrebbero andare in onda a luglio 2019, dopo essersi ritrovati grazie a Bulut, si avvicineranno sempre di più.

Tutto avrà inizio quando il benestante manager inizierà a guardare in modo diverso la sua cuoca, al tal punto da darle un bacio appassionato, quando suo nipote verrà affidato nuovamente ai coniugi Onder.

Nell’episodio andato in onda oggi, la Piran è tornata a lavorare per Ferit su richiesta dello stesso, per aiutarlo a gestire il nipote Bulut rimasto orfano di genitori, deceduti a causa di un terribile incidente stradale. Per concludere Hakan per poter mettere le mani nell’azienda dell’Aslan, ha pensato di adottare insieme alla moglie Demet il figlio dei defunti Demir e Zeynep.

Anticipazioni di luglio: Ferit bacia Nazli appassionatamente

Purtroppo il pubblico italiano negli episodi in programmazione questa settimana, assisteranno all’ennesima scena straziante, perché Demet e Hakan riusciranno ad ottenere l’affidamento del nipote Bulut. Ad aiutare i coniugi Onder a far allontanare il bambino dallo zio Ferit, sarà Asuman. Per fortuna Deniz continuerà a stare vicino al nipote, mentre l’Aslan si troverà in una bruttissima situazione nelle puntate in onda il mese prossimo.

Il benestante imprenditore verrà fotografato in atteggiamenti complici con la sua cuoca Nazli: questi scatti porteranno il giudice a stabilire per la seconda volta che l’Aslan non può badare al nipote perché è un dongiovanni. Intanto la Piran dopo aver scoperto che è stata sua sorella a fornire la copia del documento di Demir ad Hakan e Demet, deciderà di avvisare Ferit. Gli spoiler annunciano che quest’ultimo disperato per non aver ottenuto la custodia del nipote ancora una volta, si sfogherà bevendo qualche bicchiere di troppo insieme a Nazli.

Quest’ultima dopo aver esagerato con l’alcool si dimenticherà di confessare al suo capo che sua sorella Asuman è implicata con la decisione del magistrato. Ferit ringrazierà la sua cuoca per essersi fidata di lui, precisandole di essere stato tradito in passato dalle persone che amava. Proprio quando Nazli sarà sul punto di tornare a casa, verrà bloccata dall’Aslan. Quest’ultimo darà un bacio alla Piran, ignorando il fatto che Demet e Hakan hanno ottenuto la custodia temporanea di suo nipote grazie ad Asuman.

Questo sconcertante segreto, potrebbe far allontanare di nuovo Ferit da Nazli, se dovesse venire alla luce la verità.